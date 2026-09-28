Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις προτάσεις του για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, παρουσίασε τις θέσεις της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε ένα πλαίσιο προτάσεων που στοχεύουν στη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου, εστιάζοντας σε φορολογικά, χρηματοδοτικά και λειτουργικά ζητήματα. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι βασικές προτάσεις για τη φορολογία και το κόστος

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα που προτείνει για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής, ένα μέτρο που, όπως τόνισε, θα συμβάλει στην ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Παράλληλα, πρότεινε την άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου.

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για την κατάργηση της προκαταβολής φόρου, ένα μέτρο που θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της στήριξης, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για χρηματοδότηση με πραγματική πρόσβαση, διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους. Τέλος, έθεσε ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις.

Οι πέντε δεσμεύσεις προς τον επιχειρηματικό κόσμο

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πέντε βασικές δεσμεύσεις προς τον επιχειρηματικό κόσμο, οι οποίες αποτελούν τους πυλώνες της στρατηγικής του για την ανάπτυξη. Ως πρώτη δέσμευση, ανέφερε τον απεγκλωβισμό των δυναμικών κυττάρων καινοτομίας, με στόχο την προώθηση της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Δεύτερον, τόνισε την ανατροπή του αποκλεισμού των μικρομεσαίων από τις κρατικές προμήθειες, τους κλειστούς διαγωνισμούς και τα καρτέλ, επιδιώκοντας τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών.

Η τρίτη δέσμευση αφορά τη σταδιακή δημιουργία νέων χρηματοδοτικών θεσμών, οι οποίοι θα προσφέρουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης πέραν του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος. Τέταρτον, ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε για την ενίσχυση της αγοράς και της καταναλωτικής δύναμης, θεωρώντας την απαραίτητη για την τόνωση της οικονομίας. Τέλος, ως πέμπτη δέσμευση, υπογράμμισε την αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας.

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τις ΜμΕ

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν προσήλθε για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση. Ωστόσο, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι «Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση. Αυτό, σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα, το έχει αναλάβει και το κάνει καλύτερα η ίδια η κυβέρνηση». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Τσίπρας έθεσε το πλαίσιο της κριτικής του, υπονοώντας την ανεπάρκεια των κυβερνητικών πολιτικών.

Όπως εξήγησε, η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει αποκλείσει τις ΜμΕ από τον τραπεζικό δανεισμό, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβασή τους σε απαραίτητα κεφάλαια. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί και από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα εργαλείο που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική στήριξη. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι μόλις το 6% των επιχειρήσεων επωφελήθηκε από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ποσοστό που κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλό.

Όραμα για μια Ελλάδα που παράγει και μοιράζει δικαιότερα

Ο Αλέξης Τσίπρας, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, περιέγραψε το όραμά του για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Έκανε λόγο για «δίκαιους και προβλέψιμους κανόνες για όλους», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισονομίας και της σταθερότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτοί οι κανόνες, όπως ανέφερε, είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία ενός υγιούς και ανταγωνιστικού πλαισίου λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε την πρόθεσή του να «χτίσουμε μια Ελλάδα που παράγει περισσότερα, μοιράζει δικαιότερα». Αυτή η φράση συνοψίζει τη φιλοσοφία του για μια οικονομία που δεν επικεντρώνεται μόνο στην αύξηση της παραγωγής, αλλά και στην δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Με πληροφορίες από: Reader