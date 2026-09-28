Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καθόρισε τις επόμενες δράσεις: Από οικονομικά μέτωπα έως περιοδείες στην περιφέρεια

Στον σχεδιασμό των επόμενων πολιτικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επικεντρώθηκε η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, το απόγευμα της Δευτέρας. Η συζήτηση έλαβε χώρα υπό το πρίσμα της τρέχουσας πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας, με έμφαση στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων για το προσεχές διάστημα.

Οικονομικά μέτωπα και κριτική στην κυβέρνηση

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, επισημάνθηκε ότι το κυβερνητικό επιχείρημα περί ανελαστικού ορίου δημοσιονομικού χώρου στα 2,2 δισ. ευρώ έχει καταρρεύσει στην πράξη. Αυτό φάνηκε, όπως τονίστηκε, λίγες ημέρες μετά τη ΔΕΘ, όταν η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε τη συζήτηση για πρόσθετα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, επιβεβαιώθηκε η θέση του κόμματος σχετικά με τις δυνατότητες και τις ευελιξίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Στο ίδιο πλαίσιο, η Πολιτική Γραμματεία κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να επανεξετάσουν τη στάση τους, καθώς είχαν οριοθετήσει τις οικονομικές τους προτάσεις στο ψευδές, όπως χαρακτηρίστηκε, όριο των 2,2 δισ. ευρώ που έθεσε η κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει να ανοίγει συγκεκριμένα πολιτικά μέτωπα. Αυτά περιλαμβάνουν την καθιέρωση 13ης σύνταξης και 13ου μισθού, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και των έμμεσων φόρων, καθώς και την παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους της διύλισης. Επίσης, προτάσσει τη δημόσια ιδιοκτησία της ΔΕΗ, των ΕΛΠΕ και τη δημιουργία ενός δημόσιου τραπεζικού πυλώνα.

Η πρόταση για τον ΕΦΚΑ ως εθνικό επενδυτή

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ανάπτυξη της πρότασης για τον ΕΦΚΑ ως Εθνικό Επενδυτή. Η πρόταση αυτή δομείται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την κοινωνική κατοικία, ο δεύτερος τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και ο τρίτος την παραγωγική αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλισμένων.

Για την προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας, προχωρά κύκλος οργανωμένων συναντήσεων. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν με εργαζομένους, συνταξιούχους, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, επιμελητήρια και την αυτοδιοίκηση. Η πρωτοβουλία για τον ΕΦΚΑ ως Εθνικό Επενδυτή θα αναπτυχθεί περαιτέρω και στις Περιφέρειες της χώρας.

Συνέχιση δράσεων μετά τη ΔΕΘ και περιφερειακή παρουσία

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η εργασία που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ συνεχίζεται αδιάκοπα. Έχει προχωρήσει η καταγραφή και η ομαδοποίηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από διάφορους φορείς. Στόχος είναι αυτά τα αιτήματα να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές και πολιτικές ενέργειες, ενώ θα υπάρχει και ενημέρωση των φορέων για την εξέλιξη των αιτημάτων τους.

Στο πλαίσιο των οργανωτικών πρωτοβουλιών, συζητήθηκε το πρόγραμμα περιφερειακής παρουσίας του κόμματος για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Η αφετηρία αυτών των δράσεων θα είναι η Δυτική Μακεδονία, με ένα διήμερο εκδηλώσεων του «Στο Κόκκινο» στις 10 και 11 Οκτωβρίου.

Οι προγραμματισμένες περιοδείες θα συνδέονται με συγκεκριμένα τοπικά ζητήματα, περιλαμβάνοντας συναντήσεις με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, ανοιχτές πολιτικές δράσεις και οργανωτικές συσκέψεις. Προς την ίδια κατεύθυνση, οι οργανώσεις του κόμματος θα συνδεθούν πιο άμεσα με τις πρωτοβουλίες που αφορούν την ακρίβεια, τη στέγη, το ιδιωτικό χρέος, τα δημόσια αγαθά και τον ΕΦΚΑ.

Επιτάχυνση συγκρότησης ψηφοδελτίων και ενεργοποίηση Ινστιτούτου

Ένα ακόμη θέμα που συζητήθηκε ήταν η επιτάχυνση της συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος. Στόχος είναι να υπάρχει πλήρης εικόνα ανά εκλογική περιφέρεια το συντομότερο δυνατό. Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη για την προετοιμασία του κόμματος ενόψει μελλοντικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Τέλος, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Το Ινστιτούτο θα αναλάβει συγκεκριμένα παραδοτέα πολιτικής και προγραμματικής επεξεργασίας, συμβάλλοντας στην τεκμηρίωση των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στο ευρωπαϊκό πεδίο πραγματοποιήθηκε επίσης μια σύντομη συζήτηση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki