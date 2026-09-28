Έντονη διαφωνία ξέσπασε πρόσφατα στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, φέρνοντας σε αντιπαράθεση τον δημοσιογράφο Γιάννη Πιτταρά και τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Φαραντούρη. Η ένταση προκλήθηκε με φόντο τα λεγόμενα του ευρωβουλευτή σχετικά με την Αλεξάνδρα Σδούκου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα ή μη των δηλώσεων του κ. Φαραντούρη και στην άρνησή του να ζητήσει συγγνώμη. Ο ευρωβουλευτής κάλεσε τον δημοσιογράφο να ενημερωθεί καλύτερα.

Η αρχή της διαφωνίας στον αέρα

Μια έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής «Σήμερα», η οποία μεταδίδεται από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρέθηκαν ο δημοσιογράφος Γιάννης Πιτταράς και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Φαραντούρης. Η ένταση προέκυψε με αφορμή συγκεκριμένα λεγόμενα του ευρωβουλευτή, τα οποία σχετίζονταν με την Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η συζήτηση ανάμεσα στους δύο άνδρες πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς ο κ. Πιτταράς έθεσε ευθέως το ζήτημα της σκοπιμότητας των δηλώσεων του κ. Φαραντούρη. Ο δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι, κατά την άποψή του, δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος για τη χρήση του συγκεκριμένου επιχειρήματος από την πλευρά του ευρωβουλευτή, γεγονός που πυροδότησε την περαιτέρω ένταση.

Οι επικρίσεις του δημοσιογράφου

Ο Γιάννης Πιτταράς εξέφρασε τις επικρίσεις του προς τον Νίκο Φαραντούρη, τονίζοντας ότι το επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο ευρωβουλευτής δεν είχε καμία βάση ή χρησιμότητα. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι ο κ. Φαραντούρης δεν είχε τίποτα να αποκομίσει από την εν λόγω δήλωση και, όπως φάνηκε, δεν υπήρξε κανένα κέρδος για τον ίδιο από αυτή την τοποθέτηση.

Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, ο κ. Πιτταράς απηύθυνε ένα σαφές ερώτημα στον κ. Φαραντούρη, ρωτώντας τον γιατί δεν προέβη σε μία συγγνώμη προς τη γυναίκα την οποία αφορούσαν οι επίμαχες δηλώσεις. «Γιατί δεν λέτε ένα συγγνώμη στη γυναίκα, είχατε λόγο να το πείτε αυτό το πράγμα;», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ευθύνης και της αναγνώρισης τυχόν λάθους.

Η απάντηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Ανταποκρινόμενος στις επικρίσεις που δέχθηκε, ο Νίκος Φαραντούρης δήλωσε κατηγορηματικά ότι το θέμα έχει πλέον κλείσει. Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι όλες οι προηγούμενες δηλώσεις του ισχύουν στο ακέραιο και ότι η συζήτηση πρέπει να στραφεί σε πιο ουσιαστικά και σοβαρά ζητήματα. «Έχει κλείσει το θέμα, ότι είπα ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαστε με τα σοβαρά», ανέφερε ο κ. Φαραντούρης, προσπαθώντας να βάλει τέλος στην αντιπαράθεση.

Επιπλέον, ο κ. Φαραντούρης απέφυγε να συνεχίσει την αντιπαράθεση, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να διολισθήσει, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις. «Όσο και να με προκαλείτε δεν πρόκειται να διολισθήσω, καλά κρασιά», είπε χαρακτηριστικά, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο το συγκεκριμένο κεφάλαιο της συζήτησης και αρνούμενος να επανέλθει σε αυτό.

Κάλεσμα για καλύτερη ενημέρωση

Στο πλαίσιο της έντονης διαφωνίας που επικράτησε, ο Νίκος Φαραντούρης απευθύνθηκε στον Γιάννη Πιτταρά με μία συγκεκριμένη σύσταση. Κάλεσε τον δημοσιογράφο να ενημερωθεί καλύτερα για τα γεγονότα, επισημαίνοντας την ιδιότητά του ως λειτουργού του Τύπου. Αυτή η παρατήρηση έγινε με φόντο τις αρχικές δηλώσεις του ευρωβουλευτή για την Αλεξάνδρα Σδούκου, οι οποίες αποτέλεσαν την κύρια αφορμή για την εκδήλωση της αντιπαράθεσης στην εκπομπή.

Η επισήμανση του κ. Φαραντούρη προς τον κ. Πιτταρά υποδηλώνει την πεποίθησή του ότι ο δημοσιογράφος δεν είχε πλήρη ή ακριβή εικόνα των γεγονότων ή των δηλώσεων που είχαν γίνει, κάτι που, κατά την άποψή του, συνέβαλε στην ένταση και τις αλληλοκατηγορίες που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής.

Με πληροφορίες από: Reader