Επίθεση με μπογιές σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, στην περιοχή της Δάφνης. Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν φθορές, πετώντας χρώματα στην είσοδο και στους εξωτερικούς τοίχους του γραφείου της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ίδιος ο πολιτικός αντέδρασε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν τον πτοούν. Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε άμεσα το περιστατικό, καλώντας και τα υπόλοιπα κόμματα να εκφράσουν την αντίθεσή τους σε τέτοιου είδους βανδαλισμούς.

Ο βανδαλισμός στο πολιτικό γραφείο

Το βράδυ της Κυριακής, άγνωστοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου, το οποίο βρίσκεται στη Δάφνη. Οι δράστες πέταξαν μπογιές, προκαλώντας φθορές στην πρόσοψη του κτιρίου, που λειτουργεί ως πολιτικό γραφείο της Νέας Δημοκρατίας.

Οι μπογιές κάλυψαν την είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του γραφείου, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ανέβασε ο κ. Λοβέρδος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό. Η επίθεση χαρακτηρίστηκε ως πράξη βανδαλισμού.

Η αντίδραση του Ανδρέα Λοβέρδου

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, αμέσως μετά την επίθεση, προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, καθώς και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κοινοποίησε και φωτογραφίες από τις φθορές. Στο μήνυμά του, ο πολιτικός δήλωσε κατηγορηματικά πως δεν φοβάται τους δράστες και ότι τέτοιες ενέργειες δεν τον πτοούν.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λοβέρδος έγραψε: «Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν». Πρόσθεσε επίσης πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι κάθε φορά τον «χαλυβδώνουν περισσότερο».

Ο ίδιος τόνισε ότι «τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν» και διαμήνυσε πως συνεχίζει με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύει. Η ανάρτησή του κοινοποιήθηκε από τον χρήστη Andreas Loverdos (@aloverdos).

Η καταδίκη από τη Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία, στην οποία ανήκει το πολιτικό γραφείο που δέχθηκε την επίθεση, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε απερίφραστα τους βανδαλισμούς. Η ανακοίνωση της Πειραιώς κάλεσε και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του πολιτικού φάσματος να πράξουν το ίδιο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε ότι «κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι». Επιπλέον, τόνισε εμφατικά πως «η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας απέναντι σε τέτοια περιστατικά.

Προηγούμενες επιθέσεις και αποφασιστικότητα

Στην ανάρτησή του, ο Ανδρέας Λοβέρδος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος επιθέσεων. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ένα μοτίβο παρόμοιων ενεργειών εναντίον του στο παρελθόν, οι οποίες έχουν λάβει χώρα σε διάφορες χρονικές στιγμές.

Παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις, ο πολιτικός διατήρησε μια στάση αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ότι κάθε φορά αυτές οι ενέργειες τον ενδυναμώνουν περισσότερο στον αγώνα του για τις αρχές και τις πεποιθήσεις του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos