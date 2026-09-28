Ο υπουργός Θ. Πλεύρης ανακοίνωσε τον στόχο της Ελλάδας για τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου επιστροφών μεταναστών σε χώρα της Αφρικής. Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, σημείωσε πως η χώρα στην οποία θα φιλοξενηθεί το κέντρο έχει ήδη επιλεγεί, αλλά δεν μπορεί ακόμη να ανακοινωθεί.

Σχέδια για κέντρο επιστροφών στην Αφρική

Η Ελλάδα έχει θέσει ως έναν από τους κεντρικούς της στόχους, ενόψει της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, τη λειτουργία ενός κέντρου επιστροφών μεταναστών, γνωστού και ως "return hub", σε μία χώρα της Αφρικής. Ο υπουργός Θ. Πλεύρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, τόνισε τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει ήδη καταλήξει στη συγκεκριμένη αφρικανική χώρα όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει το κέντρο, ωστόσο η ανακοίνωση του ονόματος αυτής της χώρας δεν είναι ακόμη δυνατή.

Για την προώθηση του σχεδίου αυτού, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το λεγόμενο Core Group. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τις χώρες που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία και την υποστηρίζουν ενεργά: τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ελλάδα. Η συνάντηση θα διεξαχθεί παρουσία της επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, γεγονός που αναδεικνύει τον διεθνή χαρακτήρα και τη βαρύτητα του εγχειρήματος. Ο κ. Πλεύρης εξέφρασε την πεποίθηση ότι το πλαίσιο αυτό θα επιτρέψει τη λειτουργία του κέντρου επιστροφών κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας.

Η ελληνική θέση για τον έκτακτο μηχανισμό στήριξης

Παράλληλα με τα σχέδια για το κέντρο επιστροφών, ο υπουργός Θ. Πλεύρης αναφέρθηκε και σε μία ευρύτερη ελληνική θέση που αφορά τη δημιουργία ενός έκτακτου μηχανισμού στήριξης. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που προέρχεται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε αρχικά στο Μόναχο και αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων που θα διεξαχθεί στο Λουξεμβούργο.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η συγκεκριμένη θέση είχε αποτυπωθεί από τον πρωθυπουργό σε δημοσίευμά του στο Politico. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει αποδεχθεί την ελληνική αυτή πρόταση. Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό στους Ευρωπαίους εταίρους ότι, σε στιγμές κρίσης, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα που υπερβαίνουν το συνηθισμένο πλαίσιο λειτουργίας.

Μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων και εργαλειοποίησης

Τα μέτρα που προτείνει η ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο του έκτακτου μηχανισμού στήριξης, αφορούν συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση κρίσεων. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, αυτά περιλαμβάνουν την αυξημένη επιτήρηση των συνόρων και την αναστολή της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ασύλου. Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε επίσης στις περιπτώσεις εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών και στις μαζικές ροές που η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν, τονίζοντας την εμπειρία της χώρας σε τέτοια φαινόμενα.

Σε καταστάσεις όπου παρατηρείται εργαλειοποίηση και μαζικές ροές, όπως αυτές που η Ελλάδα έχει βιώσει και έχει επιτυχώς αποτρέψει, ο υπουργός τόνισε ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει απλώς να εξετάζεται το αίτημα ασύλου. Αντιθέτως, θα πρέπει να εκδίδεται απευθείας πράξη επιστροφής και να πραγματοποιείται άμεση επιστροφή των ατόμων, ως μέτρο για την αποτελεσματική διαχείριση και αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Με πληροφορίες από: News.gr