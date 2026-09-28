Υποκλοπές: Μήνυση κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου για παρακολούθηση με Pegasus

Ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής, Στέλιος Κούλογλου, προσέφυγε στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση αναφορικά με την παρακολούθηση της τηλεφωνικής του συσκευής. Ο κ. Κούλογλου καταγγέλλει ότι το κινητό του «μολύνθηκε» με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Με τη νομική του ενέργεια, ζητά να διωχθούν για κακουργηματικές πράξεις οι υπεύθυνοι για την παράνομη αυτή παρακολούθηση.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι κατηγορίες

Η μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου στρέφεται κατά των υπευθύνων για τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus εναντίον του. Ο πρώην ευρωβουλευτής ζητά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών, καθώς οι πράξεις αυτές, όπως αναφέρεται, επισύρουν κακουργηματικές διώξεις.

Συγκεκριμένα, η μήνυση αφορά αδικήματα όπως η παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, η παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, καθώς και η παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τα αδικήματα αυτά, μεταξύ άλλων, διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της καταγγελίας.

Η μόλυνση της συσκευής και οι κρίσιμες ημερομηνίες

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του κ. Κούλογλου, η τηλεφωνική του συσκευή «μολύνθηκε επιτυχώς» με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η πρώτη μόλυνση φέρεται να έλαβε χώρα στις ή περί τις 21 Οκτωβρίου 2022. Ακολούθησαν εκ νέου μολύνσεις στις 6 και 7 Μαρτίου 2023, γεγονός που καταδεικνύει μια συνεχή προσπάθεια παρακολούθησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το λογισμικό Pegasus, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του κ. Κούλογλου, αποτελεί διαφορετικό λογισμικό από το Predator. Το Predator βρίσκεται ήδη στο «μικροσκόπιο» των αρχών για παρόμοιες υποθέσεις, ωστόσο η παρούσα καταγγελία αφορά τη χρήση του Pegasus.

Η σύνδεση με την επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Στέλιος Κούλογλου τονίζει στη μήνυσή του τη χρονική σύμπτωση των παρακολουθήσεων με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Κατά τις περιόδους που φέρεται να μολύνθηκε η συσκευή του, ο ίδιος συμμετείχε «ως αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Pegasus, Predator και άλλων αντίστοιχων λογισμικών παρακολούθησης».

Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες μολύνθηκε η συσκευή του συμπίπτουν χρονικά «με ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις των εργασιών της Επιτροπής PEGA», όπως αναφέρει ο κ. Κούλογλου. Αυτή η σύμπτωση προσδίδει στην υπόθεση «ιδιαίτερη βαρύτητα και καθιστά αναγκαία την πλήρη διερεύνησή της», καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με τους σκοπούς της παρακολούθησης ενός μέλους επιτροπής που ερευνά ακριβώς τέτοια λογισμικά.

Το περιεχόμενο της μήνυσης: Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Στη μήνυσή του, ο δημοσιογράφος περιγράφει λεπτομερώς την έκταση της παραβίασης των προσωπικών του δεδομένων. «Με την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού Pegasus στη συσκευή μου, οι δράστες επενέβησαν χωρίς δικαίωμα στο πληροφοριακό σύστημα και στα συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αυτό περιείχε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μέσω αυτής της παράνομης πρόσβασης, οι δράστες απέκτησαν γνώση και πρόσβαση στο σύνολο σχεδόν των προσωπικών του δεδομένων. Αυτά περιλάμβαναν επικοινωνίες, επαφές, φωτογραφίες, ημερολόγια, έγγραφα, στοιχεία γεωεντοπισμού και λοιπά δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα ή διακινούνταν μέσω της συσκευής. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά περιλάμβαναν και ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας, αλλά και δεδομένα που αφορούσαν την επαγγελματική και πολιτική του δραστηριότητα ως μέλους της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο κ. Κούλογλου προσθέτει ότι οι δράστες είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιούν ανά πάσα στιγμή την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθούν κάθε στιγμή της ιδιωτικής του ζωής. Η δυνατότητα αυτή πρόσβασης σε τόσο ευαίσθητα δεδομένα και η συνεχής παρακολούθηση της ιδιωτικής του ζωής αποτελούν βασικά σημεία της καταγγελίας του.

Ο κίνδυνος για το δημοκρατικό πολίτευμα

Ο πρώην ευρωβουλευτής υπογραμμίζει στη μήνυσή του τη δυνητική επίπτωση αυτών των πράξεων στο δημοκρατικό πολίτευμα. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «η παράνομη αυτή επεξεργασία ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να δημιουργήσει κίνδυνο για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 38 Ν. 4624/2019».

Αυτός ο κίνδυνος, σύμφωνα με τον κ. Κούλογλου, ενισχύεται από το γεγονός ότι η παρακολούθηση έλαβε χώρα «κατά το χρονικό διάστημα της συμμετοχής μου στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA, η οποία είχε ως αποστολή τη διερεύνηση της παράνομης χρήσης κατασκοπευτικών λογισμικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία του στην επιτροπή εγείρει σοβαρά ζητήματα για τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των θεσμών.

Με πληροφορίες από: News.gr