Ο Βρετανός υπουργός στη Βόρεια Ιρλανδία εν μέσω φόβων για επεισόδια

Ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία μεταβαίνει εκτάκτως στο Μπέλφαστ, καθώς αναζωπυρώνεται μια διαμάχη που είχε προκαλέσει βίαιες συγκρούσεις τη δεκαετία του ’90. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται υπό τον φόβο επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και προτεσταντών του Τάγματος της Οράγγης, καθώς εκατοντάδες πολίτες έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες, εμποδίζοντας μια προγραμματισμένη πορεία.

Έκτακτη μετάβαση στο Μπέλφαστ

Η αναζωπύρωση μιας διαμάχης που είχε οδηγήσει σε βίαιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση της βρετανικής κυβέρνησης. Ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί εσπευσμένα στο Μπέλφαστ. Σκοπός της έκτακτης μετάβασης είναι η εκτίμηση της κατάστασης και η προσπάθεια συμβολής στην αποκλιμάκωση των εντάσεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Η παρούσα κρίση φέρνει στην επιφάνεια μνήμες από περιόδους έντονης αναταραχής που σημάδεψαν τη Βόρεια Ιρλανδία στο παρελθόν. Η παρουσία του υπουργού υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανησυχία των αρχών για πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ειρήνη στην περιοχή.

Ο αποκλεισμός της λεωφόρου Γκάρβαχι

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η λεωφόρος Γκάρβαχι στο Πόρτανταουν, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό. Οι διαδηλωτές έχουν εμποδίσει την προγραμματισμένη πορεία του Τάγματος της Οράγγης, μιας προτεσταντικής οργάνωσης που επιδιώκει να διατηρηθεί η Βόρεια Ιρλανδία εντός του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι συμμετέχοντες στον αποκλεισμό συγκεντρώθηκαν αρχικά στην εκκλησία του Ντραμκρί. Παρόλο που τα μέλη του Τάγματος της Οράγγης δεν έχουν ακόμη περάσει από τον αποκλεισμένο δρόμο, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την αστυνομία. Οι συζητήσεις αυτές αποσκοπούν στην εξεύρεση μιας λύσης και στην αποφυγή τυχόν επεισοδίων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ένταση.

Το Τάγμα της Οράγγης και η επίμαχη διαδρομή

Το Τάγμα της Οράγγης επιθυμεί να ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδρομή επιστροφής από την εκκλησία, όπως συνηθίζει. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαδρομή περνά μέσα από μια συνοικία που κατοικείται κυρίως από καθολικούς πολίτες. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής θεωρούν την προγραμματισμένη πορεία ως μια σαφή πρόκληση, η οποία μπορεί να αναζωπυρώσει παλιές διαιρέσεις και εντάσεις.

Η επιμονή του Τάγματος να περάσει από αυτή τη διαδρομή έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα στην περιοχή. Οι καθολικοί κάτοικοι αντιδρούν σθεναρά στην προοπτική αυτή, καθώς βλέπουν την πορεία ως μια προσπάθεια επιβολής και αμφισβήτησης των δικαιωμάτων τους, αποτελώντας τον βασικό λόγο της τρέχουσας διαφωνίας και έντασης.

Ιστορικό των συγκρούσεων και πρόσφατη απόφαση

Οι συγκρούσεις γύρω από τη Γκάρβαχι έχουν ένα σημαντικό ιστορικό βάθος, καθώς είχαν οξύνει την ένταση σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία στο παρελθόν. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1998, το Τάγμα της Οράγγης δεν είχε περάσει ξανά από αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη.

Φέτος, παρόλα αυτά, δόθηκε άδεια για μια περιορισμένη πορεία, στην οποία θα συμμετείχαν 35 άτομα. Η άδεια αυτή προέβλεπε τη διέλευση χωρίς μουσική ή συνοδούς. Η απόφαση επικυρώθηκε ύστερα από μια ολονύκτια δικαστική διαδικασία. Ωστόσο, παρά την δικαστική απόφαση, ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος από τους διαδηλωτές, οι οποίοι δείχνουν την αποφασιστικότητά τους να εμποδίσουν την πορεία.

Εκκλήσεις για ψυχραιμία και πολιτικές αντιδράσεις

Εν μέσω της τεταμένης κατάστασης, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ απηύθυνε έκκληση και στις δύο πλευρές να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν απρόβλεπτες και αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Σιν Φέιν, Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, χαρακτήρισε την άδεια για την πορεία «εντελώς απερίσκεπτη». Η κ. ΜακΝτόναλντ υποστήριξε ότι η απόφαση αυτή αγνοεί τα δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής, καθώς και την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της.

Με πληροφορίες από: Topontiki