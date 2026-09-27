Η πρέσβης των ΗΠΑ εκφράζει θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών στην Πλάκα

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών. Η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τον πόνο που προκάλεσε το γεγονός και τη σημασία της υποστήριξης προς τις πληγείσες οικογένειες.

Στη δήλωσή της, η Αμερικανίδα πρέσβης τόνισε ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις και οι προσευχές της είναι με τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό.

Η δήλωση της πρέσβεως

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Η δήλωσή της αναδεικνύει την απώλεια και τον πόνο που προκάλεσε το τραγικό γεγονός, τονίζοντας την αλληλεγγύη της αμερικανικής διπλωματίας.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό», ανέφερε στην ανάρτησή της. Πρόσθεσε ότι «οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», εκφράζοντας την έμπρακτη συμπαράσταση της αμερικανικής πλευράς.

Η υποστήριξη της αμερικανικής πρεσβείας

Στο πλαίσιο της υποστήριξης προς τους πληγέντες, η πρέσβης των ΗΠΑ σημείωσε ότι η αμερικανική πρεσβεία έχει ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς της. Συγκεκριμένα, παρέχει προξενική συνδρομή στις οικογένειες των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών που έχασαν τη ζωή τους.

Η προξενική αυτή συνδρομή περιλαμβάνει και την απαραίτητη υποστήριξη προς τις οικογένειες των θυμάτων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του τραγικού συμβάντος. Η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους οικείους, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια.

Ευγνωμοσύνη προς τις ελληνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Εκτός από τη συμπαράσταση προς τα θύματα, η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τους Έλληνες διασώστες. Αναγνώρισε τη συνεισφορά τους και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισαν στην αντιμετώπιση της κατάστασης μετά την έκρηξη.

Η κ. Γκίλφοϊλ τόνισε επίσης την ακούραστη εργασία των στελεχών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο του περιστατικού. Η προσπάθειά τους αναγνωρίστηκε ως καθοριστική για την παροχή βοήθειας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της τραγωδίας.

Το τραγικό γεγονός στο κέντρο της Αθήνας

Το περιστατικό που προκάλεσε τη θλίψη της αμερικανικής πρέσβεως αφορά μια έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών, προκαλώντας σοκ και θλίψη.

Η τραγωδία στην Πλάκα οδήγησε σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και κινητοποίησε άμεσα τις ελληνικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, με την αμερικανική πρεσβεία να εκφράζει τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader, News.gr