Η Ελλάδα επιμένει στον διάλογο με την Τουρκία, αλλά όχι με μονομερείς ενέργειες

Νέο μήνυμα προς την Τουρκία απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της κυριακάτικης ανασκόπησης των δραστηριοτήτων του. Στην ανασκόπηση αυτή, ο πρωθυπουργός έκανε εκτενείς αναφορές στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και στη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, έθιξε το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάγκη θέσπισης κανόνων.

Διαρκής διάλογος με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο. Τόνισε πως σε μια εποχή όπου οι κανόνες και οι διεθνείς συμφωνίες δοκιμάζονται, η Ελλάδα επιμένει σε αυτές τις αρχές. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και διάλογος με την Τουρκία.

Αυτός ο διάλογος, όπως διευκρίνισε, πρέπει να διεξάγεται στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι δύο χώρες είναι «καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο». Επανέλαβε επίσης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Η θέση αυτή υπογραμμίζει την ελληνική προσέγγιση, η οποία επιδιώκει την επικοινωνία χωρίς όμως εκπτώσεις στις σταθερές θέσεις της χώρας.

Η Ελλάδα ως γέφυρα και μέλος του συμβουλίου ασφαλείας

Στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Υπενθύμισε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας τον προσεχή Οκτώβριο. Αυτή η θέση, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική της τοποθεσία στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, προσδίδει στην Ελλάδα έναν ιδιαίτερο ρόλο.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα επιθυμεί να λειτουργεί ως «γέφυρα» και όχι να αποτελεί μέρος του προβλήματος στις διεθνείς σχέσεις. Αυτή η προσέγγιση μεταφράζεται σε διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις εθνικές θέσεις.

Η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και η ανάγκη ρύθμισης

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις συναντήσεις του με εκπροσώπους τεχνολογικών κολοσσών στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί, έθιξε το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), κάνοντας έναν παραλληλισμό με την εμφάνιση της πυρηνικής ενέργειας. Επισήμανε ότι, όπως και με την πυρηνική ενέργεια, η ανθρωπότητα συνειδητοποίησε ότι η γνώση του τρόπου λειτουργίας μιας νέας τεχνολογίας δεν αρκεί.

Αντιθέτως, απαιτούνται κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνής συνεργασία για τη διαχείριση τόσο των τεράστιων δυνατοτήτων όσο και των κινδύνων που εγκυμονεί μια τέτοια εξέλιξη. Το ίδιο ερώτημα, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, τίθεται τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως με ακόμη μεγαλύτερη επιτακτικότητα. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι ακόμη και οι ίδιοι οι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης παραδέχονται ότι δεν κατανοούν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσής τους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ιδέα ότι η αυτορρύθμιση αρκεί για την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πειστική, όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για ρύθμιση καθίσταται επιτακτική. Αυτή η ρύθμιση, διευκρίνισε, δεν αποσκοπεί στο να σταματήσει την καινοτομία, αλλά να την καταστήσει ασφαλή και χρήσιμη για τον άνθρωπο.

Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην Ελλάδα με όρια και λογοδοσία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για ένα κράτος που να κατανοεί την τεχνολογία αρκετά καλά, ώστε να μην φοβάται την αλλαγή, αλλά ούτε και να γίνεται όμηρος εκείνων που την αναπτύσσουν. Αυτό, κατά τον ίδιο, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα.

Η χώρα καλείται να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους τομείς, όπως στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία και στην παραγωγικότητα. Ωστόσο, αυτή η αξιοποίηση πρέπει να γίνει με τρόπο που να μην επιτρέπει στην τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία, διασφαλίζοντας έτσι την ορθή και ασφαλή ενσωμάτωσή της στην κοινωνία και την οικονομία.

Με πληροφορίες από: Topontiki