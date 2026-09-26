Πολιτική κόντρα Γεωργιάδη-Ακρίτα για την ΕΣΗΕΑ και τις εκλογές

Πολιτική κόντρα Γεωργιάδη-Ακρίτα για την ΕΣΗΕΑ και τις εκλογές

Μια νέα πολιτική κόντρα αναπτύχθηκε με επίκεντρο την ενημέρωση, φέρνοντας αντιμέτωπους τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα. Η διαφωνία προέκυψε μετά από τοποθέτηση της κ. Ακρίτα, η οποία τάχθηκε υπέρ μιας παρέμβασης της ΕΣΗΕΑ σχετικά με την τηλεοπτική παρουσία του υπουργού. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του κ. Γεωργιάδη.

Η πρόταση της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ

Η Έλενα Ακρίτα, σε συνέντευξή της, διατύπωσε την άποψη ότι θα έπρεπε η ΕΣΗΕΑ να εκδώσει μια ανακοίνωση. Σύμφωνα με την πρότασή της, η ανακοίνωση αυτή θα απευθυνόταν στα τηλεοπτικά κανάλια.

Σκοπός της ανακοίνωσης, όπως ανέφερε η κ. Ακρίτα, θα ήταν να ζητηθεί από τα κανάλια «να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης» όσον αφορά τον υπουργό Υγείας.

Η άμεση αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Η τοποθέτηση της κ. Ακρίτα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός Υγείας επέλεξε να περάσει στην αντεπίθεση χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Χ, όπου και ανάρτησε το σχόλιό του.

Με την ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους της αντιπαράθεσης. Η απάντησή του ήταν έντονη και ειρωνική, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του για την πρόταση της βουλεύτριας.

«Η αντίληψή τους για τη Δημοκρατία είναι ακριβώς αυτή που νόμιζα»

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αντίληψή τους για τη Δημοκρατία είναι ακριβώς αυτή που νόμιζα». Συνέχισε, εκφράζοντας την άποψη ότι η πρόταση της κ. Ακρίτα υποκρύπτει μια προσπάθεια φίμωσης.

«Δεν μπορούν να με κερδίσουν στις Εκλογές, οπότε ας με φιμώσουν δια της βίας, για να ξεμπερδέψουν μαζί μου…», έγραψε ο κ. Γεωργιάδης, υπονοώντας ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια να περιοριστεί η δημόσια παρουσία του.

«Προφανούς ανοησίας» η πρόταση στην εποχή του διαδικτύου

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε επίσης την πρόταση της Έλενας Ακρίτα, χαρακτηρίζοντάς την «προφανούς ανοησίας». Υποστήριξε ότι μια τέτοια ενέργεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην εποχή του διαδικτύου, υπογραμμίζοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο υπουργός Υγείας έκλεισε το σχόλιό του με εμφανή ειρωνική διάθεση, δηλώνοντας: «Το ξεμπρόστιασμα της αληθινής τους ιδεολογίας είναι απόλαυση…». Με αυτό τον τρόπο, θέλησε να τονίσει αυτό που θεωρεί ως την πραγματική ιδεολογία πίσω από την πρόταση της κ. Ακρίτα.

Αναφορά στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027

Η πολιτική κόντρα, όπως συχνά συμβαίνει, επεκτάθηκε και σε μελλοντικές αναμετρήσεις. Ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε την ανάρτησή του με μια σαφή αναφορά στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Το βράδυ των εθνικών εκλογών του 2027, θα ήθελα πολύ να δω το πρόσωπο αυτής της κυρίας…». Με αυτή τη φράση, ο κ. Γεωργιάδης έδωσε μια διάσταση στην αντιπαράθεση, συνδέοντάς την με το πολιτικό μέλλον και τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki