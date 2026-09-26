Το χρονοδιάγραμμα των ελληνικών FDI: Από την παράδοση στην πλήρη επιχειρησιακή αξία

Το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται εν αναμονή της ένταξης των φρεγατών FDI, «Νέαρχος» και «Φορμίων», ωστόσο προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το πότε ακριβώς αυτές οι μονάδες θα είναι πλήρως διαθέσιμες για επιχειρησιακή αξιοποίηση. Υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στην τυπική τελετή παράδοσης και την ημέρα που ένα πολεμικό πλοίο αποκτά το σύνολο των δυνατοτήτων του.

Η διάκριση παράδοσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας

Στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, καταγράφονται δύο διαφορετικές ημερομηνίες που έχουν σημασία. Η μία είναι η ημέρα της παράδοσης, η οποία συνήθως ανακοινώνεται στα δελτία Τύπου. Η άλλη, και πιο κρίσιμη για τη θάλασσα, είναι η ημέρα κατά την οποία το πολεμικό πλοίο διαθέτει πράγματι το σύνολο των δυνατοτήτων του.

Αυτό σημαίνει ότι το πλοίο πρέπει να φέρει όλα του τα όπλα, να έχει ένα πλήρως εκπαιδευμένο πλήρωμα, τα συστήματά του να βρίσκονται σε επιχειρησιακή διαμόρφωση και να είναι σε θέση να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή χωρίς αστερίσκους. Στην περίπτωση των ελληνικών φρεγατών FDI, αυτές οι δύο ημερομηνίες δεν ταυτίζονται, δημιουργώντας μια χρονική απόσταση μεταξύ της απόκτησης ενός «καινούργιου πλοίου» και μιας «πλήρως διαθέσιμης πολεμικής μονάδας».

Η πορεία της φρεγάτας «Νέαρχος»

Η φρεγάτα «Νέαρχος» βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την επίσημη παράδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό. Η τελετή παράδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί στη Λοριάν της Γαλλίας. Η «Νέαρχος» θα παραδοθεί σε διαμόρφωση Standard 2, η οποία προσδίδει σημαντικές δυνατότητες.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη ελληνική FDI θα διαθέτει ενεργοποιημένες και πλήρως ενσωματωμένες στο σύστημα SETIS και τις 32 κυψέλες του Sylver 50. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει το σύστημα εγγύς άμυνας RAM, το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στο σύστημα μάχης του πλοίου. Αυτές οι δυνατότητες την καθιστούν ένα πλοίο με αισθητά μεγαλύτερη αντιαεροπορική και αυτοπροστατευτική ικανότητα σε σύγκριση με την αρχική διαμόρφωση της πρώτης ελληνικής FDI, της «Κίμων».

Παρόλα αυτά, ακόμη και σε αυτή τη διαμόρφωση Standard 2, η «Νέαρχος» δεν αποτελεί ακόμη την τελική έκδοση της φρεγάτας FDI που έχει σχεδιαστεί για την Ελλάδα. Η πορεία προς την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση και την τελική διαμόρφωση συνεχίζεται και μετά την παράδοση.

Η περίπτωση της φρεγάτας «Φορμίων»

Η περίπτωση της «Φορμίων», της τρίτης ελληνικής φρεγάτας FDI, παρουσιάζει ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον χρονοδιάγραμμα. Το πλοίο ξεκίνησε τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές του τον περασμένο Ιούνιο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην κατασκευαστική του πορεία. Η Naval Group, η κατασκευάστρια εταιρεία, είχε αρχικά προγραμματίσει την παράδοση της «Φορμίων» προς το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η «Φορμίων» αναμένεται να παραδοθεί τυπικά τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, δεν θα αναχωρήσει αμέσως για την Ελλάδα. Αντιθέτως, θα παραμείνει στη Γαλλία για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης. Η άφιξή της στην Ελλάδα αναμένεται να γίνει την άνοιξη του 2027.

Η αναβάθμιση σε Standard 2++

Η μετάβαση στην τελική διαμόρφωση, γνωστή ως Standard 2++, προβλέπεται να υλοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για όλες τις ελληνικές φρεγάτες FDI. Οι «Κίμων», «Νέαρχος» και «Φορμίων» αναμένεται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες αναβαθμίσεις τους έως το τέλος του 2029.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των σύγχρονων εξοπλιστικών προγραμμάτων και την απόσταση που μπορεί να χωρίζει την επίσημη παράδοση ενός πλοίου από την πλήρη επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Ένα πλοίο μπορεί να έχει παραδοθεί και να φέρει την ελληνική σημαία, διαθέτοντας ήδη εντυπωσιακές δυνατότητες, αλλά η πλήρης επιχειρησιακή του αξία είναι μια διαφορετική πραγματικότητα που απαιτεί χρόνο και περαιτέρω εργασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki