Συζητήσεις για το κόμμα Σαμαρά: Καλεντερίδης και Βλαχβέης στο προσκήνιο

Προχωρημένες συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την ένταξη νέων προσώπων στο υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Μεταξύ αυτών που φέρεται να βρίσκονται σε επαφές είναι ο Σάββας Καλεντερίδης, καθώς και ο γνωστός καρδιοχειρουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μενέλαος Βλαχβέης. Το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά εργάζεται για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, εξετάζοντας διάφορα σενάρια για την εκλογική τους τοποθέτηση.

Ο Σάββας Καλεντερίδης και η στήριξη στο νέο εγχείρημα

Ένα από τα πρόσωπα με τα οποία οι συζητήσεις για την ένταξη στο υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά φαίνονται προχωρημένες είναι ο Σάββας Καλεντερίδης. Ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος να προσφέρει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα που βρίσκεται στα σκαριά.

Ωστόσο, παρά την εκπεφρασμένη πρόθεση στήριξης, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί αν ο Σάββας Καλεντερίδης θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, ούτε σε ποια εκλογική περιφέρεια θα επιλέξει να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Οι συζητήσεις για αυτό το σκέλος συνεχίζονται, εξετάζοντας τις βέλτιστες επιλογές.

Σενάρια για την Α΄ Θεσσαλονίκης

Ο Σάββας Καλεντερίδης, μαζί με αρκετούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, εκτιμούν ότι η συμπερίληψή του στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για το νέο κόμμα. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει αδυναμίες στα πολύ δεξιά ακροατήρια της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ίδιος ο Σάββας Καλεντερίδης προσανατολίζεται για την Α΄ Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, δεν έχει λάβει ακόμα τις οριστικές του αποφάσεις σχετικά με το αν επιθυμεί να εισέλθει στη μάχη του σταυρού και να διεκδικήσει μια θέση στο κοινοβούλιο από αυτή την περιφέρεια.

Η εναλλακτική της Αθήνας

Πέρα από το σενάριο της Θεσσαλονίκης, στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί και η πιθανότητα ο Σάββας Καλεντερίδης να είναι υποψήφιος σε κάποια εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Αυτή η εναλλακτική εξετάζεται λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας που διαθέτει ο ίδιος στο ευρύ κοινό, γεγονός που θα μπορούσε να προσδώσει δυναμική σε μια τέτοια υποψηφιότητα στην πρωτεύουσα.

Η τελική απόφαση για την εκλογική του περιφέρεια αναμένεται να ληφθεί το προσεχές διάστημα, καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αξιολογούνται προσεκτικά από τον ίδιο και το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά.

Προχωρημένες επαφές με τον Μενέλαο Βλαχβέη στις Σέρρες

Εκτός από τον Σάββα Καλεντερίδη, οι συζητήσεις φαίνεται να είναι πιο προχωρημένες με τον καρδιοχειρουργό Μενέλαο Βλαχβέη, ο οποίος έχει διατελέσει και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οι επαφές αυτές αφορούν την πιθανή ένταξή του στο δυναμικό του υπό ίδρυση κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.

Η εκλογική περιφέρεια των Σερρών αποτελεί το επίκεντρο αυτών των συζητήσεων για τον Μενέλαο Βλαχβέη. Η εμπειρία του στην πολιτική σκηνή και η επαγγελματική του ιδιότητα ως καρδιοχειρουργού εκτιμάται ότι μπορούν να προσδώσουν ιδιαίτερο βάρος στην υποψηφιότητά του.

Αναζήτηση δυνατών υποψηφιοτήτων στις Σέρρες

Το επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά αναζητά ενεργά δυνατές υποψηφιότητες στην εκλογική περιφέρεια των Σερρών. Η αναζήτηση αυτή καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική λόγω της αποχώρησης του Κ. Καραμανλή του Αχιλλέως από την ενεργό πολιτική δράση στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή δημιουργεί ένα κενό που το νέο κόμμα επιδιώκει να καλύψει με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και αναγνωρισιμότητας, όπως ο Μενέλαος Βλαχβέης, προκειμένου να διασφαλίσει την ισχυρή του παρουσία στην συγκεκριμένη περιφέρεια.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis