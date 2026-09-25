Ένταση στη Νέα Υόρκη: Διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα, ο πρωθυπουργός απάντησε με σκληρή γλώσσα

Με αυγά υποδέχθηκαν διαδηλωτές τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα, καθώς Αλβανοί ακτιβιστές φώναζαν συνθήματα εναντίον του πρωθυπουργού και κάποιοι από αυτούς εκτόξευσαν αυγά προς το μέρος του. Ο Έντι Ράμα δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση, περνώντας στην αντεπίθεση μέσω των social media με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Ο Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η παρουσία του εκεί συνδέεται με τις προγραμματισμένες επαφές της αλβανικής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο των διεθνών αυτών εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός ήρθε αντιμέτωπος με διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο σημείο όπου διεξάγονταν οι δραστηριότητες της αλβανικής αντιπροσωπείας.

Η επίθεση με αυγά και τα συνθήματα

Την ώρα που ο Έντι Ράμα περνούσε από το σημείο της συγκέντρωσης, ομάδα διαδηλωτών προχώρησε σε έντονες αποδοκιμασίες. Οι διαδηλωτές, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως Αλβανοί ακτιβιστές, φώναζαν συνθήματα κατά της αλβανικής κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού.

Η διαμαρτυρία κλιμακώθηκε όταν εκτοξεύτηκαν αυγά προς την πλευρά του Αλβανού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η ένταση ήταν υψηλή και η επίθεση με τα αυγά ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδήλωσης.

Η οργισμένη απάντηση του πρωθυπουργού

Ο Έντι Ράμα δεν άφησε την επίθεση με τα αυγά αναπάντητη. Λίγο αργότερα, πέρασε στην αντεπίθεση χρησιμοποιώντας τα social media, όπου απάντησε στους επικριτές του με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Σε ανάρτησή του, ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «υστερικές κότες». Συγκεκριμένα, ανέφερε στο Χ: «Σε όσους είναι τυλιγμένοι με την εθνική σημαία και κακαρίζουν στους δρόμους σαν υστερικές κότες, λέω μόνο αυτό: αυτή τη σημαία την ύψωσα ψηλότερα από ποτέ στα μάτια του κόσμου».

Σύνδεση με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση

Ο Έντι Ράμα συνέχισε την επίθεσή του, συνδέοντας τις αντιδράσεις εναντίον του με την πολιτική αντιπαράθεση που επικρατεί στο εσωτερικό της Αλβανίας. Δήλωσε ότι δεν θα τον σταματήσουν «με λάσπη, αυγά και ανοησίες» από την αποστολή του να μεταφέρει τη σημαία της χώρας στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «αν για πρώτη φορά στην ιστορία του αλβανικού κράτους έχουμε ένα θεσμικό σύστημα που επιδεικνύει ικανότητα αυτοκάθαρσης, αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα που δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά ήρθε ακριβώς ως ένα από τα ιστορικά αποτελέσματα αυτής της αποστολής».

Αναφορά στη διαφθορά και τη δικαιοσύνη

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη μάχη κατά της διαφθοράς στη χώρα του. Υποστήριξε ότι η Αλβανία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, χάρη στις ενέργειες της κυβέρνησής του.

Συμπλήρωσε ότι «σε μια χώρα που πνιγόταν στον βάλτο της διαφθοράς (…) εγώ, με το κόμμα μου, γύρισα τον τροχό της δικαιοσύνης προς την ισότητα για όλους».

Με πληροφορίες από: Newsit, Reader