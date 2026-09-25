Συνάντηση Μητσοτάκη με ανώτατα στελέχη της Morgan Stanley στη Νέα Υόρκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Dan Simkowitz, Co-President της Morgan Stanley, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού για την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής επαφής, συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός κλάδος, με ιδιαίτερη έμφαση στην πυρηνική ενέργεια.

Επαφές με κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τα ανώτατα στελέχη της Morgan Stanley αποτελεί συνέχεια των επαφών του με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του κόσμου. Αυτές οι συναντήσεις, που πραγματοποιούνται στο περιθώριο διεθνών εκδηλώσεων όπως η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι στρατηγικής σημασίας για την προβολή της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού και την ενίσχυση των διεθνών οικονομικών της σχέσεων.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα σε υψηλό επίπεδο, παρών ήταν, εκτός από τον Dan Simkowitz, Co-President της Morgan Stanley, και ο Jeff Holzschuh, ο οποίος κατέχει τη θέση του Chairman-Institutional Securities Group. Επιπλέον, συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της τράπεζας που είναι ελληνικής καταγωγής, γεγονός που αναδεικνύει το ενδιαφέρον της ομογένειας και την πιθανή συμβολή τους στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα.

Στο επίκεντρο η ελληνική οικονομία

Ένα από τα βασικά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στις θετικές εξελίξεις και τις προοπτικές που διαγράφονται για τη χώρα στον οικονομικό τομέα. Η παρουσίαση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας σε ένα τόσο σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, όπως η Morgan Stanley, είναι κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Η συζήτηση για την ελληνική οικονομία περιελάμβανε την ανάλυση των παραγόντων που συνέβαλαν στην πρόοδο, καθώς και τις μελλοντικές στρατηγικές για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας. Η ανταλλαγή απόψεων με κορυφαίους χρηματοοικονομικούς παράγοντες προσφέρει μια ευκαιρία για την αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων και την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και ενεργειακές προκλήσεις

Πέραν των οικονομικών θεμάτων, ένα σημαντικό μέρος της ατζέντας κάλυψε τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η συζήτηση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση ότι οι οικονομικές επιδόσεις και οι επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζονται άμεσα από το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η ανάλυση των διεθνών συνθηκών και των περιφερειακών δυναμικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των συζητήσεων με παγκόσμιους επενδυτικούς οίκους.

Επιπλέον, η συζήτηση είχε θεματικό ενδιαφέρον εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός κλάδος. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν τις τιμές της ενέργειας και την επάρκεια προμήθειας, δύο παράγοντες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις οικονομίες και τις κοινωνίες παγκοσμίως. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες και τη διερεύνηση νέων λύσεων.

Ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα

Ένα ιδιαίτερο σημείο της συζήτησης αφορούσε τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μίγμα. Το θέμα αυτό αναδεικνύει την αναζήτηση για διαφοροποιημένες και σταθερές πηγές ενέργειας, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η διερεύνηση του ρόλου της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού για το μέλλον της ενέργειας και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η συζήτηση με ανώτατα στελέχη της Morgan Stanley για ένα τόσο τεχνικό και στρατηγικό θέμα καταδεικνύει το βάθος των ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των διεθνών της επαφών.

Με πληροφορίες από: Newsit