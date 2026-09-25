Σε μια μάλλον ασυνήθιστη επιλογή κατέφυγε ο Γιώργος Καραμέρος, προκειμένου να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για το φλέγον ζήτημα της ακρίβειας που απασχολεί τα νοικοκυριά. Ο πρώην βουλευτής επέλεξε να χρησιμοποιήσει τον όρο «πλασμαφαίρεση» και έναν παραλληλισμό, ο οποίος δεν πέρασε απαρατήρητος, προκαλώντας συζητήσεις στον πολιτικό διάλογο. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στον σταθμό ANT1.

Η ασυνήθιστη επιλογή του Γιώργου Καραμέρου

Ο Γιώργος Καραμέρος επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να διατυπώσει την κριτική του προς την κυβέρνηση. Η επιλογή του αυτή χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστη, καθώς χρησιμοποίησε έναν όρο που δεν συνηθίζεται στην πολιτική ορολογία, τον όρο «πλασμαφαίρεση». Αυτός ο όρος, σε συνδυασμό με έναν συγκεκριμένο παραλληλισμό, αποτέλεσε το βασικό εργαλείο της τοποθέτησής του.

Ο παραλληλισμός που χρησιμοποίησε ο κ. Καραμέρος προσέλκυσε την προσοχή, καθώς παρέπεμπε ευθέως σε μία υπόθεση η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην βουλευτής θέλησε να δώσει έμφαση στο μήνυμά του, επιλέγοντας μια αναφορά που οι πολίτες θα μπορούσαν να συνδέσουν με την τρέχουσα επικαιρότητα.

Η κριτική για την ακρίβεια και η οικονομική πίεση

Το κύριο αντικείμενο της κριτικής του Γιώργου Καραμέρου ήταν η ακρίβεια και η οικονομική πίεση που, όπως υποστήριξε, υφίστανται οι πολίτες. Ο ίδιος θέλησε να περιγράψει με τον δικό του τρόπο την κατάσταση που βιώνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους λόγω του υψηλού κόστους ζωής.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η κυβέρνηση συνεχίζει μια διαδικασία που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «σκληρή» και «βίαιη πλασμαφαίρεση» στους πολίτες. Μέσω αυτής της έκφρασης, ο κ. Καραμέρος επιδίωξε να αναδείξει την ένταση και το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης που, κατά την άποψή του, επιβάλλεται στην ελληνική κοινωνία.

Ο χαρακτηριστικός παραλληλισμός και οι δηλώσεις του

Για να μην μείνει καμία απορία σχετικά με το ακριβές νόημα των λεγομένων του, ο Γιώργος Καραμέρος προχώρησε σε μια πιο συγκεκριμένη δήλωση. «Η κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ANT1.

Αυτή η δήλωση, η οποία περιλαμβάνει την αναφορά στην μη επιστροφή του «αίματος», ενίσχυσε περαιτέρω τον παραλληλισμό που επέλεξε να κάνει ο πρώην βουλευτής. Ο κ. Καραμέρος, επιδιώκοντας να καταστήσει το μήνυμά του ακόμα πιο εμφατικό, συνέχισε με μια ακόμη πιο χαρακτηριστική ατάκα, διασαφηνίζοντας πλήρως την πρόθεσή του να συνδέσει την οικονομική πολιτική με την εν λόγω αναφορά.

Η πολιτική πορεία και η νέα τροχιά

Ο Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις, έχει διατελέσει πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική του διαδρομή τον οδήγησε στην ανεξαρτητοποίηση από το κόμμα, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πολιτική του δράση.

Πλέον, ο κ. Καραμέρος βρίσκεται σε τροχιά προς το νέο πολιτικό εγχείρημα που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Η συμμετοχή του σε αυτή τη νέα προσπάθεια υποδηλώνει την πολιτική του τοποθέτηση και την επιθυμία του να συμβάλει σε ένα διαφορετικό πολιτικό σχήμα, μακριά από την προηγούμενη κομματική του ένταξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki