Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open. Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «επικίνδυνο» για τη χώρα, τονίζοντας ότι η κριτική του δεν αφορά τις προθέσεις του, αλλά όσα πίστευε και υποστήριζε πολιτικά.

Η κριτική για την επικινδυνότητα του πρώην πρωθυπουργού

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στις θέσεις που είχε εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν ανταποκρίνονταν στους κανόνες και τα δεδομένα της διεθνούς πραγματικότητας. Όπως διευκρίνισε, η κριτική του δεν αφορά το εάν ο Αλέξης Τσίπρας είχε πρόθεση να κάνει κακό στην Ελλάδα, αλλά το κατά πόσο οι πολιτικές του πεποιθήσεις και οι θέσεις που εξέφραζε μπορούσαν να οδηγήσουν σε κινδύνους για τη χώρα.

«Τότε που λέγαμε ότι θα διατρέξουμε μεγάλους κινδύνους από τη διακυβέρνηση Τσίπρα εάν επισυνέβαινε δεν ήταν ότι “ξέρεις αυτός θέλει να κάνει κακό στην Ελλάδα” δηλαδή η πρόθεσή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδης. Και συνέχισε εξηγώντας τη θέση του: «Αλλά αυτά που έλεγε επειδή τα πίστευε τον καθιστούσαν επικίνδυνο».

Η παντελής άγνοια των διεθνών κανόνων

Ο Γιώργος Φλωρίδης επέμεινε στην κριτική του, υποστηρίζοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κατανοήσει τους κανόνες που διέπουν το διεθνές περιβάλλον. Αυτό το γεγονός, κατά τον υπουργό, τον καθιστούσε επικίνδυνο όταν βρισκόταν στη θέση του πρωθυπουργού.

«Δηλαδή όταν λες με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα αλλάξω τα μνημόνια σημαίνει ότι εσύ μεν το πιστεύεις που το λες αυτό, όμως αυτό δείχνει ότι δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον», σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Πρόσθεσε μάλιστα: «Δηλαδή θα αναλάβεις να διοικήσεις μία χώρα και έχεις παντελή άγνοια των διεθνών κανόνων. Η επικινδυνότητα του Τσίπρα λοιπόν ήταν αυτή. Δεν μιλάμε στους πολιτικούς σε επίπεδο προθέσεων. Είναι ότι αυτά που λέει τα πιστεύει και είναι επικίνδυνος επειδή τα πιστεύει».

Οι αγορές και η διεθνής πραγματικότητα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επανέφερε, μάλιστα, μία από τις χαρακτηριστικές αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για τη στάση των αγορών, τονίζοντας την απόκλιση των πεποιθήσεών του από την πραγματικότητα.

«Αυτά που πιστεύει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα της χώρας, δηλαδή με τη διεθνή πραγματικότητα. Όταν πίστευε ότι θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, αυτός μπορεί να το πίστευε εκείνη την ώρα και να ήταν χαρούμενος. Όμως αυτό δείχνει μία παντελή άγνοια της διεθνούς πραγματικότητας που τον καθιστούσε επικίνδυνο για την Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Φλωρίδης.

Η διχαστική ρητορική και η αντίληψη της δημοκρατίας

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υπουργός Δικαιοσύνης στράφηκε στη σημερινή πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι επαναφέρει τη διχαστική ρητορική. Η κριτική του κ. Φλωρίδη ήρθε κληθείς να σχολιάσει τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

«Ο κ. Τσίπρας νομίζω παραμένει ατόφιος. Είναι μονίμως διχαστικός, επανέφερε με άλλον τρόπο το δίλημμα του 2015 “ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”», ανέφερε αρχικά ο υπουργός. Πρόσθεσε ότι «αυτό που ξαναφέρνει είναι εξόχως διχαστικό. Τότε ήταν εξόχως διχαστικό για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τώρα είναι ιδιαίτερα διχαστικό για την ίδια την αντιπολίτευση, γι’ αυτό βλέπετε και αντιδρούν εκεί».

Ο κ. Φλωρίδης καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό άρνηση να κατανοήσει πώς λειτουργεί η Δημοκρατία. «Δείχνει μία άρνηση να κατανοήσεις του τι είναι Δημοκρατία. Η Δημοκρατία είναι ένας λαός που ο λαός εκφράζεται ελεύθερα και αποφασίζει τι θα συμβεί. Το να θεωρείς ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από σένα, το δοκίμασες, σου βγήκε κάποια στιγμή και κατέρρευσε στη συνέχεια», σημείωσε. Καταλήγοντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε: «Είναι ένα εξόχως διχαστικό σύστημα, το οποίο δείχνει ότι ο Τσίπρας δεν βάζει μυαλό».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit