Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επικεφαλής την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, κατέθεσαν ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών, ζητώντας διευκρινίσεις για τις διαπραγματεύσεις που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Η ερώτηση εστιάζει επίσης στο πλούσιο υπέδαφος της ευρύτερης περιοχής και εκφράζει ανησυχίες για πιθανή μεταβολή των δικαιωμάτων της Μονής. Οι βουλευτές ζητούν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση για τις εξελίξεις αυτές.

Ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το υπέδαφος

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής Σινά. Η ερώτηση, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου, αναφέρεται ρητά στο πλούσιο υπέδαφος που περιβάλλει τη Μονή. Συγκεκριμένα, το θέμα της ερώτησης είναι «για τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά σε σχέση και με το πλούσιο σε χρυσό, χαλκό, ψευδάργυρο και σε στρατηγικής σημασίας σπάνιες γαίες υπέδαφος γύρω της».

Οι βουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να προωθείται μια «λύση ιστορικής σημασίας» που θα διατηρεί τη λειτουργία της Μονής Σινά, αλλά θα μετατρέπει το ιστορικό ιδιοκτησιακό της δικαίωμα σε απλή ανοχή χρήσης. Αυτό, όπως επισημαίνουν, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ετεροβαρούς συμφωνίας.

Αφωνία της κυβέρνησης και δημοσιεύματα

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρουν ότι πολλαπλασιάζονται τα δημοσιεύματα σχετικά με την επικείμενη επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας για το μέλλον της Μονής. Παράλληλα με αυτά τα δημοσιεύματα, πολλαπλασιάζονται και τα ερωτήματα σχετικά με την «αφωνία» της Ελληνικής κυβέρνησης.

Ειδικότερα, οι βουλευτές σημειώνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει λέξη για το θέμα στο τέλος της άτυπης συνάντησης που είχε με τον Σίσι και τον Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν. Θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως «Το Ελληνικό ΥΠΕΞ γνωρίζει το περιεχόμενο της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας για την κυριότητα;» και «Ποιος θα έχει τα δικαιώματα πάνω στη γη και ποιος τον έλεγχο του υπεδάφους;».

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και ο ορυκτός πλούτος

Ένα ακόμη σημείο της ερώτησης αφορά τον ρόλο και το ενδιαφέρον συγκεκριμένων Αμερικανών αξιωματούχων στις διαπραγματεύσεις. Οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση από την κυβέρνηση σχετικά με τους Μάικλ Ρήγας, Ελληνοαμερικανό αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για τη Διαχείριση και τους Πόρους, καθώς και τον Μασάντ Μπούλος, ανώτερο σύμβουλο του προέδρου Τραμπ.

Τίθεται το ερώτημα αν το ελληνικό ΥΠΕΞ γνωρίζει σε τι ακριβώς συνίσταται το «ενδιαφέρον» αυτών των δύο Αμερικανών αξιωματούχων. Επίσης, ζητείται να διευκρινιστεί σε τι μεταφράζεται εν γένει το «ενδιαφέρον» της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ για την περιοχή. Αυτό το ενδιαφέρον συνδέεται με το γεγονός ότι, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και γεωλογικές μελέτες, το υπέδαφος γύρω από το Νότιο Σινά είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χρυσό, χαλκό, ψευδάργυρο, καθώς και σε στρατηγικής σημασίας σπάνιες γαίες.

Διασφάλιση δικαιωμάτων και πολιτιστικής κληρονομιάς

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν επίσης από την κυβέρνηση να ενημερώσει εάν οι εξελίξεις που αφορούν ένα «διπλό καθεστώς κυριότητας» της Μονής, διασφαλίζουν τα δικαιώματα της αυτόνομης Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Όρους Σινά. Η διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων κρίνεται ως κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της Μονής.

Τέλος, η ερώτηση θέτει το ζήτημα της προστασίας και αναγνώρισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής Σινά και ως μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Οι βουλευτές επισημαίνουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Μονής, πέρα από οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για την κυριότητα της γης και του υπεδάφους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis