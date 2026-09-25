Ο επιχειρηματίας, πρώην μοντέλο και παίκτης τηλεοπτικών ριάλιτι, Αλέξης Παππάς, εξέφρασε την ετοιμότητά του να εισέλθει ενεργά στον πολιτικό στίβο. Η δήλωσή του αφορά την πιθανή συμμετοχή του στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, εφόσον ο τελευταίος προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος. Ο κ. Παππάς, γνωστός από τη συμμετοχή του σε εκπομπές όπως το Survivor και το The Bachelor, ανέλυσε τους λόγους που τον ωθούν προς την πολιτική, μιλώντας στο Happy Day.

Η μακροχρόνια σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά

Ο Αλέξης Παππάς αποκάλυψε ότι διατηρεί μια φιλική σχέση με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή η μακροχρόνια φιλία αποτελεί ένα σημαντικό υπόβαθρο για την πολιτική του σκέψη και τις πρόσφατες δηλώσεις του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η επαφή τους είναι συχνή και περιλαμβάνει συζητήσεις για διάφορα κοινωνικά ζητήματα που τους απασχολούν.

Πρόσφατα, ο επιχειρηματίας εθεάθη να εξέρχεται από το κτίριο των γραφείων του πρώην πρωθυπουργού. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η επίσκεψη αυτή είχε ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη συζήτηση επί «πάρα πολλών κοινωνικών θεμάτων». Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, όπως δήλωσε ο κ. Παππάς, υπήρξε ταύτιση απόψεων σε πολλά σημεία, γεγονός που ενισχύει την πρόθεσή του για κοινή πολιτική πορεία.

Ο όρος για την πολιτική κάθοδο

Η πιθανή είσοδος του Αλέξη Παππά στην πολιτική σκηνή συνδέεται άμεσα με μια συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή του εξαρτάται από την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό κόμμα. «Αν ο ίδιος αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε σίγουρα θα είμαι στο πλευρό του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που τρέφει προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Η προοπτική αυτή αφορά τις επόμενες εκλογές, σηματοδοτώντας μια πιθανή νέα σελίδα για τον Αλέξη Παππά, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν γνωστός κυρίως από τον χώρο της τηλεόρασης και της επιχειρηματικότητας. Η απόφαση του κ. Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα θα αποτελέσει το έναυσμα για την ενεργό πολιτική του δράση και την κάθοδό του στον πολιτικό στίβο.

Τα κίνητρα πίσω από την πολιτική επιθυμία

Ο Αλέξης Παππάς εξήγησε τους βαθύτερους λόγους που τον ωθούν να ασχοληθεί με την πολιτική. Όπως ανέφερε, η πολιτική «πάντα γρατζουνούσε το μυαλό του», καθώς ανέκαθεν τον απασχολούσαν τα κοινωνικά προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες καθημερινά. Η ευαισθησία του σε αυτά τα ζητήματα αποτελεί ένα από τα βασικά κίνητρα για την πιθανή του ενασχόληση με τα κοινά, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Πέρα από τα γενικότερα κοινωνικά θέματα, ο κ. Παππάς ανέδειξε ένα ακόμα συγκεκριμένο στοιχείο που τον απασχολεί έντονα. Αυτό αφορά την πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής «καμία άξια εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών». Η έλλειψη αυτής της εκπροσώπησης αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα σημαντικό κενό που επιθυμεί να καλύψει μέσω της πολιτικής του δράσης.

Η εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών

Ειδικότερα, ο Αλέξης Παππάς στάθηκε στην ανάγκη για καλύτερη εκπροσώπηση των Βορειοηπειρωτών. Η δήλωσή του στο Happy Day τόνισε την ανησυχία του για την απουσία μιας ισχυρής φωνής που θα προωθεί τα συμφέροντά τους. Αυτή η πτυχή αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της πολιτικής του σκέψης, όπως την εξέφρασε ο ίδιος.

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει τη θέση του, τονίζοντας ότι η αναφορά του στους Βορειοηπειρώτες δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση αποκοπή ή ξεχωρισμό τους από το ευρύτερο ελληνικό σύνολο. «Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκόβω και ξεχωρίζω τις Βορειοηπειρώτες από τους υπόλοιπους Έλληνες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ενότητα του ελληνισμού και την επιθυμία του να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων με ενωτική προσέγγιση.

Με πληροφορίες από: Reader