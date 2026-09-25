Επενδυτικά ραντεβού Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη και οι πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σοβαρές επενδυτικές συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, μετά από μια σειρά επαφών με εκπροσώπους μεγάλων funds. Την ίδια ώρα, στην εγχώρια πολιτική σκηνή, οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης για τον Κασιδιάρη προκαλούν συζητήσεις, ενώ η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για τον εορτασμό της επετείου της, με μια αλλαγή στην αρχική ημερομηνία.

Οι επενδυτικές επαφές του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πρωινό του της 24ης Σεπτεμβρίου με περίπου τριάντα εκπροσώπους μεγάλων και εξειδικευμένων funds στη Νέα Υόρκη, έχει προγραμματίσει και για την 25η Σεπτεμβρίου σοβαρά επενδυτικά ραντεβού. Οι συναντήσεις αυτές έρχονται μετά τη μεσημεριανή του παρουσία στο Bloomberg.

Μεταξύ των προγραμματισμένων επαφών, ξεχωρίζει η συνάντηση με τον Jamie Dimon της JP Morgan, με τον οποίο ο πρωθυπουργός διατηρεί και προσωπική σχέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η συζήτηση με τη Morgan Stanley, η οποία θα είναι πιο θεματική. Η συζήτηση αυτή θα εστιάσει τόσο στις ενεργειακές υποδομές όσο και στο πιθανό μέλλον της πυρηνικής ενέργειας. Το θέμα της πυρηνικής ενέργειας δεν είναι τυχαίο, καθώς είναι γνωστό το ενδιαφέρον της Ελλάδας τον τελευταίο καιρό για τις εξελίξεις σε αυτό το πεδίο, έχοντας συνέργειες και με τη Γαλλία, μεταξύ άλλων χωρών.

Η επέτειος της Νέας Δημοκρατίας και η αλλαγή ημερομηνίας

Η Νέα Δημοκρατία, που ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 1974, ετοιμάζεται να γιορτάσει την επέτειό της. Ο εορτασμός των γενεθλίων του κόμματος είναι γενικώς χαμηλών τόνων, με λίγες εξαιρέσεις, σε αντίθεση με τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ που κατέχουν ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.

Φέτος, το κόμμα έχει την πρόθεση να διοργανώσει ένα χαλαρό πάρτι στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη γωνία των οδών Πειραιώς και Ερμού. Αρχικά, ο προγραμματισμός ήταν για το απόγευμα της Κυριακής, ανήμερα των γενεθλίων. Ωστόσο, υπήρξε ενημέρωση ότι η ημερομηνία άλλαξε και μεταφέρθηκε για τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Η αλλαγή αυτή οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι την Κυριακή είναι προγραμματισμένο παιχνίδι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις Τσίπρα σχετικά με τον Κασιδιάρη

Παρενέργειες εξακολουθεί να προκαλεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ, ειδικά ως προς τη δήλωσή του ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση της για τον Κασιδιάρη. Ωστόσο, η κυβέρνηση, όπως και κάθε κυβέρνηση, έχει περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης, καθώς το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου.

Σχετικά με τη στάση του κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι το 2023, όταν ψηφίστηκε η ρύθμιση που απέκλεισε τον Κασιδιάρη από τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον κ. Τσίπρα, είχε ψηφίσει «παρών».

Η δυναμική των κομμάτων και οι προβληματισμοί για τον Κασιδιάρη

Στην Αμαλίας, οι πολιτικοί αναλυτές μελετούν τη δυναμική όλων των κομμάτων και εξετάζουν διάφορα σενάρια. Τα έξι κόμματα που φαίνεται να «κονταροχτυπιούνται» αναμένεται να αποτελέσουν ένα βαρόμετρο για τις εκλογικές ισορροπίες. Το πόσα από αυτά θα παραμείνουν και με τι ποσοστά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, ακόμα και στην ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την πηγή.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνομιλίες του, επισημαίνει ως ανησυχητικό το γεγονός ότι οι νέοι δεν γνωρίζουν τα πεπραγμένα του Κασιδιάρη στο βαθμό που θα έπρεπε. Πιστεύει πως πρέπει να αναδειχθεί η εγκληματική του δράση.

Το σχέδιο της κυρίας Καρυστιανού

Ο Μαξιμιλιανός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στα σχέδια της κυρίας Καρυστιανού, σε περίπτωση που δεν εκλεγεί. Η φύση και οι λεπτομέρειες των σχεδίων αυτών δεν διευκρινίζονται περαιτέρω στην παρούσα ενημέρωση.

Με πληροφορίες από: Reader