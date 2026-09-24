Την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την Ελλάδα σε περίπτωση που το κόμμα της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», δεν καταφέρει να εισέλθει στη Βουλή, αποκάλυψε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο Mega την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου. Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε στην κάθοδό της στον πολιτικό στίβο, ενώ σχολίασε και την πρόσφατη αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Για την πολιτική κάθοδο και το ενδεχόμενο αποχώρησης

Η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, εξέφρασε την ξεκάθαρη θέση της σχετικά με το πολιτικό της μέλλον. Η δήλωσή της για την αποχώρηση από τη χώρα, αν το κόμμα της δεν εκπροσωπηθεί στο Κοινοβούλιο, υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στον πολιτικό αγώνα που έχει ξεκινήσει.

Η κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη

Στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η κ. Καρυστιανού τοποθετήθηκε και για την επίθεση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά των δημοσιογράφων Ιορδάνη Χασαπόπουλου και Ανθής Βούλγαρη, η οποία έλαβε χώρα στον αέρα του MEGA NEWS Radio 104,6. Σχολίασε επίσης τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν περί κβαντικής ιατρικής.

Χαρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη ως «Τρικυμία εν κρανίω» και συμπλήρωσε πως «έχει μπλέξει τα ξυλόλια, τα έχει μπλέξει γενικότερα». Επεσήμανε ότι η κβαντική ιατρική είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να αναζητήσει πληκτρολογώντας «quantum medicine» και να κατανοήσει τι είναι.

Η κ. Καρυστιανού ανέφερε πως αποτελεί «συνήθης πρακτική του κου Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία». Κατά την ίδια, η ουσία είναι ότι «ζούμε σε μια χώρα στην οποία πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα, στο εάν γίνονται έλεγχοι, εάν είναι νόμιμα τα ιατρεία, εάν είναι νόμιμα ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να κάνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα».

Διευκρινίσεις για ιατρικές πράξεις

Αναφερόμενη στην πλασμαφαίρεση, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι πρόκειται για «μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία όπως είπε ο κος Γεωργιάδης». Διευκρίνισε ότι είναι μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη που γίνεται για συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό και, επειδή είναι παρεμβατική, ενέχει κινδύνους. Το ζήτημα, σύμφωνα με την ίδια, είναι πού μπορεί να πραγματοποιηθεί, ώστε σε περίπτωση συμβάντος, όπως αυτό που συνέβη με τον Γιώργο Μαζωνάκη, να υπάρχει η δυνατότητα κατάλληλης αντιμετώπισης.

Επίσης, χαρακτήρισε «απαράδεκτο να βγαίνει ο υπουργός Υγείας μιας χώρας και να μιλάει τόσο απαξιωτικά για το ξυλόλιο σε μια διαδικασία η οποία ακόμα είναι εν εξελίξει». Ζήτησε από τον κ. Γεωργιάδη να ενημερώσει πώς γνωρίζει ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, το οποίο βρέθηκε στα πορίσματα του χημείου του κράτους, υπονοώντας ότι επιδιώκει να ασχολούνται οι πολίτες με τη «σκόνη» για να μην αντιληφθούν τις ανεπάρκειες του συστήματος υγείας.

Ολιστική προσέγγιση και παιδιατρική

Η κ. Καρυστιανού μίλησε και για τον βιοσυντονισμό, το functional και άλλες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και την Αμερική, οι οποίες θεωρούνται εναλλακτικές, αλλά όχι θεραπείες, εντασσόμενες περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής ιατρικής. Εξήγησε ότι η ολιστική προσέγγιση σημαίνει ότι ο γιατρός παρεμβαίνει όχι μόνο όταν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα, αλλά και στην πρόληψη και τη βελτίωση της υγείας του ασθενή.

Τέλος, δήλωσε ότι είναι παιδίατρος και ασκεί την παιδιατρική, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα που έχει διδαχθεί.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr