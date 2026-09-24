Ανδρουλάκης: Η πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 86 αντικατοπτρίζει θεσμική αναξιοπιστία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επανήλθε στο ζήτημα του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών. Μέσω μιας δυναμικής εμφάνισης στο TikTok, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί «πρόταση-κοροϊδία» και αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία. Τόνισε πως η εν λόγω πρόταση δεν επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή στο κρίσιμο σημείο της απόφασης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σε αντίθεση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που δίνει τη δικαιοδοσία στους δικαστές.

Η εμφάνιση στο TikTok και το ζήτημα του άρθρου 86

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε το TikTok, ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χαρακτηρίζεται ως το αγαπημένο της νέας γενιάς, για να αναφερθεί εκ νέου στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, επιχειρώντας μια δυναμική παρουσία στο ψηφιακό περιβάλλον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέφερε τη συζήτηση για το άρθρο 86, υπογραμμίζοντας την έντονη κριτική του προς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

Η δήλωσή του περί «πρότασης-κοροϊδίας» για το άρθρο 86 έρχεται στον απόηχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή. Ο κ. Ανδρουλάκης εστιάζει στην ουσία των προτεινόμενων αλλαγών, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση της ΝΔ αντικατοπτρίζει τη θεσμική της αναξιοπιστία, καθώς δεν επιλύει το κεντρικό πρόβλημα της εξάρτησης της δικαιοσύνης από πολιτικούς συσχετισμούς.

Η ισχύουσα διαδικασία για την ποινική ευθύνη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε αναλυτικά την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την ποινική δίωξη υπουργών, όπως αυτή προβλέπεται από το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τα ισχύοντα, εάν προκύψουν στοιχεία για ένα πιθανό αδίκημα που έχει διαπράξει υπουργός κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων του, την απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης λαμβάνει αποκλειστικά η Βουλή. Για να παρθεί αυτή η απόφαση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον 151 βουλευτών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε ότι οι 151 βουλευτές που απαιτούνται για την απόφαση αυτή διαθέτονται συνήθως από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για να καταστήσει σαφέστερο το σημείο αυτό και να τονίσει την προβληματική πτυχή της διαδικασίας, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική αναλογία από τον χώρο του αθλητισμού, σχολιάζοντας: «Είναι σα να περιμένεις να σφυρίξουν το πέναλτι οι συμπαίκτες αυτού που έκανε το φάουλ μέσα στην μικρή περιοχή».

Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση της ΝΔ προέβλεπε μια αλλαγή ως προς το ποιος θα κάνει την έρευνα, δηλαδή να μην την αναλαμβάνει η κοινοβουλευτική επιτροπή. Ωστόσο, τόνισε ότι στο τέλος, την τελική απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης θα την έπαιρνε πάλι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι αυτό σημαίνει πως, παρά τις όποιες φαινομενικές αλλαγές, τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν και πάλι αυτοί που τον είχαν ανέκαθεν, δηλαδή η κυβερνητική πλειοψηφία. Με βάση αυτή την ανάλυση, κατέληξε στο κατηγορηματικό συμπέρασμα ότι «Τι άλλαξε λοιπόν στο πιο κρίσιμο σημείο; Τίποτα», αμφισβητώντας την ουσιαστική βελτίωση που θα επέφερε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στο σύστημα της ποινικής ευθύνης των υπουργών και χαρακτηρίζοντάς την ως «πρόταση-κοροϊδία».

Η εναλλακτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Αντίθετα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε την εναλλακτική πρόταση του δικού του κόμματος για το άρθρο 86, η οποία διαφοροποιείται σημαντικά. Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, οι δικαστές είναι αυτοί που θα αναλαμβάνουν την έρευνα για πιθανά αδικήματα υπουργών, και οι δικαστές είναι αυτοί που θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζουν αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αιτιολόγησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας με έμφαση ότι «η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαρτάται από πολιτικούς συσχετισμούς». Με αυτό τον τρόπο, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η διαδικασία για την ποινική ευθύνη των υπουργών θα βασίζεται σε μια ανεξάρτητη δικαστική κρίση, μακριά από τις επιρροές και τις σκοπιμότητες των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, ενισχύοντας έτσι το κράτος δικαίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader