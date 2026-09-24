Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιτέθηκε στον Κυριάκο Βελόπουλο: «Πουλούσε μαντζούνια κοροϊδεύοντας ανθρώπους»

Σφοδρότατη επίθεση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου 2026, από την τηλεόραση του Mega η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η κ. Λατινοπούλου χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «συνειδητό ψεύτη» και «κομπογιαννίτη», ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης και του υπουργού Υγείας.

Η επίθεση επικεντρώθηκε στην πώληση διαφόρων σκευασμάτων και την παραπλάνηση πολιτών, με την κ. Λατινοπούλου να υποστηρίζει ότι ο κ. Βελόπουλος εκμεταλλεύεται την ανάγκη των ανθρώπων.

Κατηγορίες για «κομπογιαννιτισμό» και ψεύδη

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, δηλώνοντας ότι «έχουμε φτάσει το 2026 να ψάχνουμε ποιος είναι ο κομπογιαννίτης και ποιος πουλάει μαντζούνια». Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Βελόπουλο ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής.

Συγκεκριμένα, παρομοίασε τη φιλοξενία του κ. Βελόπουλου στην τηλεόραση με το να καλεί κανείς «τον Ινδιάνο μάγο της φυλής για να μιλήσει για τον καιρό και να χορέψει το χορό της βροχής». Τόνισε πως ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ευαγγελίζεται ότι θέλει να κυβερνήσει τη χώρα, έχει ιστορικό παραπλανητικών πρακτικών.

Πρόστιμο από τον ΕΟΦ και παραπλανητικοί ισχυρισμοί

Η κ. Λατινοπούλου αναφέρθηκε σε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ που επιβλήθηκε στον κ. Βελόπουλο από τον ΕΟΦ (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) για τα «μαντζούνια» που πουλούσε κατά την περίοδο του κορονοϊού. Υποστήριξε ότι ο κ. Βελόπουλος ισχυριζόταν πως με μια επάλειψη από συγκεκριμένη κηραλοιφή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάποιος μπορούσε να κάνει «17 χειραψίες».

Η ίδια δήλωσε ότι διαθέτει μια λίστα που αποδεικνύει πως ο κ. Βελόπουλος είναι «συνειδητός ψεύτης». Σύμφωνα με αυτή τη λίστα, ο κ. Βελόπουλος έβγαινε σε τηλεπωλήσεις και προσέφερε «απελευθερωτικό» για τους ρευματισμούς, καθώς και σκευάσματα για το Αλτσχάιμερ, την κατάθλιψη και την άνοια.

Προϊόντα και έλλειψη δικαστικής παρέμβασης

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έλεγε «τέρμα η άνοια, υπάρχει λύση, πάρτε τα μαντζούνια» αντί να προτρέψει τους πολίτες να απευθυνθούν στην επιστήμη και στους γιατρούς. Εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι «αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φυλακή;».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο κ. Βελόπουλος «τόσα χρόνια παραπλανά τους πάντες, βγάζει λεφτά κοροϊδεύοντας ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη και δεν τον ακουμπάει κανένας». Μεταξύ των προϊόντων που αναφέρθηκαν ήταν «το βυζαντινόν», «το απελευθερωτικό», «το επιστολικόν», «οι επιστολές του Ιησού», καθώς και αλοιφές αδυνατίσματος με παραπλανητικές φωτογραφίες. Η κ. Λατινοπούλου κατέληξε τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα» για αυτές τις πρακτικές.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr