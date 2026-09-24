Η Άγκυρα προειδοποιεί την Αθήνα για στρατιωτικοποίηση νησιών και δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο

Νέα σαφή προειδοποίηση προς την Αθήνα απηύθυνε η Άγκυρα, μέσω του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, αναφορικά με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τις δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο κάδρο των τουρκικών ανησυχιών τέθηκε και η πόντιση καλωδίων ή αγωγών στην περιοχή, με αφορμή την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Το καθεστώς των νησιών και οι συνθήκες

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο υποστηρίζει ότι το καθεστώς των νησιών, τα οποία, σύμφωνα με την Άγκυρα, έχουν αποστρατιωτικοποιημένο χαρακτήρα, «ρυθμίζεται σαφώς» από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι οι δραστηριότητες στρατιωτικοποίησης, οι οποίες, κατά την άποψή της, παραβιάζουν το συγκεκριμένο καθεστώς, καθώς και οι δηλώσεις που επιχειρούν να τις νομιμοποιήσουν, «δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη νομική κατάσταση».

Απαιτήσεις για δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων ή αγωγών, αλλά και η επιστημονική έρευνα, οι οποίες πραγματοποιούνται στην περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα της, «πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας».

«Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Προστίθεται επίσης ότι οι εξελίξεις στην περιοχή «παρακολουθούνται στενά» και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Η θέση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει παράλληλα τη θέση της για τα δικαιώματα και τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της στην Ανατολική Μεσόγειο. Επικαλείται το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, καθώς και τα όρια της υφαλοκρηπίδας που, όπως αναφέρει, κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες της που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο και να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Έκκληση για ειρήνη και σταθερότητα

«Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απέχει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες», αναφέρει η τουρκική πλευρά.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι «η Τουρκία διατηρεί την εποικοδομητική της προσέγγιση υπέρ της καλής γειτονίας και του διαλόγου στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας μας».

Με πληροφορίες από: topontiki.gr