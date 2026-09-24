Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την ένταση με δημοσιογράφους του MegaNews

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σήμερα Πέμπτη (24.9.26) σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X, αναφερόμενος σε ένα επεισόδιο έντασης που είχε με τους δημοσιογράφους Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο. Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης (24.9.26) κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής στον σταθμό MegaNews 104,6. Ο υπουργός έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στην ένταση και διατυπώνοντας τις αιτιάσεις του.

Το επεισόδιο στον ραδιοφωνικό σταθμό

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης περιγράφει τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής του συνέντευξης. Όπως αναφέρει, η ένταση προέκυψε επειδή συμμετείχε στην εκπομπή τηλεφωνικά και η φωνή του ακουγόταν χαμηλά. Αυτός ήταν ο λόγος, σύμφωνα με τον ίδιο, που άρχισε να φωνάζει, κάτι που παραδέχεται ότι έγινε «κακώς».

Ο υπουργός Υγείας παρέθεσε μάλιστα έναν σύνδεσμο στο YouTube, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακούσουν ολόκληρη την εκπομπή. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στο βίντεο η φωνή του ακούγεται χαμηλά, γεγονός που τον οδήγησε να υψώσει τον τόνο της φωνής του. Για αυτόν τον λόγο, επέλεξε να γράψει το επιχείρημά του ήρεμα στην ανάρτησή του, ώστε ο καθένας να το κρίνει.

Κατηγορίες για παραπληροφόρηση και «κομπογιαννίτες»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε την Ανθή Βούλγαρη ότι του επιτέθηκε, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν της άρεσε το επιχείρημά του. Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε ότι στο Mega για σειρά ετών προέβαλαν με όλους τους δυνατούς τρόπους τη Μαρία Καρυστιανού. Σήμερα, όμως, η ίδια δεν τους είναι πλέον αρεστή, και μάλιστα, όπως λέει, τον ρωτούν πότε θα την ελέγξουν για την «κβαντική ιατρική».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η δημοσιογράφος άρχισε να του λέει ότι διαφήμιζε τα νανογιλέκα. Ο ίδιος επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του ότι οι εμπειρογνώμονες που καλούνταν τότε στις τηλεοπτικές εκπομπές ήταν «κομπογιαννίτες». Επιπλέον, τόνισε ότι αυτοί οι «κομπογιαννίτες» δεν κλήθηκαν στο δικαστήριο επειδή δεν πληρούσαν τα προσόντα του εμπειρογνώμονα.

Η κριτική στον δημοσιογραφικό όμιλο Mega

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα προς τον δημοσιογραφικό όμιλο Mega. «Το Mega που κρίνει λοιπόν τους πάντες και τα πάντα έχει ποτέ ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές του για την παραπληροφόρηση;», αναφέρει χαρακτηριστικά. Επιμένει ότι αν οι «κομπογιαννίτες» ενοχλούν, θα πρέπει να ενοχλούν παντού και όχι μόνο όπου συμφέρει, παραθέτοντας τη φράση «Ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ’ αὐτὴν βαλέτω».

Ο υπουργός Υγείας αναγνωρίζει ότι το Mega αποτελεί έναν πολύ μεγάλο, ίσως τον μεγαλύτερο, δημοσιογραφικό όμιλο της χώρας. Μετά τη στιχομυθία του με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, όπως αναφέρει, τον «στόλισαν κανονικά» στα δελτία τους, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις εφημερίδες τους και στο ραδιόφωνό τους. Αυτό, κατά τον ίδιο, είναι δικαίωμά τους, καθώς «δημοκρατία έχουμε όλα καλά».

Η απάντηση του υπουργού και η κρίση του κοινού

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ότι, παρά την κριτική που δέχτηκε, η δική του φωνή, χωρίς τα «τεράστια όπλα» του δημοσιογραφικού ομίλου, ακούγεται δυνατά μέσω της ανάρτησής του. Καταλήγοντας την τοποθέτησή του, απευθύνεται στους φίλους του Mega, λέγοντας: «Τώρα αγαπητοί μου φίλοι στο Mega μπορείτε να συνεχίσετε να με κατηγορείτε όσο θέλετε αλλά ας ξέρει ο κόσμος και την άλλη άποψη και ας κρίνει».

Ο υπουργός σημειώνει ότι οι δημοσιογράφοι τον ρωτούν αρκετά επιθετικά και τον κατηγορούν ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι διάφοροι «κομπογιαννίτες» δρούσαν ανεξέλεγκτα. Μέσα από την ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιδιώκει να παρουσιάσει τη δική του οπτική γωνία στα γεγονότα, αφήνοντας την τελική κρίση στο κοινό.

Με πληροφορίες από: Newsit