«Παρών», αποχές και απουσίες στο «γαλάζιο» στρατόπεδο της ΝΔ

Μια εικόνα που προκάλεσε προβληματισμό τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στην Πειραιώς, την έδρα της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Η κατάσταση αυτή αφορούσε τη συμπεριφορά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, ειδικότερα κατά τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν για την άρση ασυλίας τριών προσώπων. Οι ψηφοφορίες αυτές αφορούσαν τους Λευτέρη Αυγενάκη, Μακάριο Λαζαρίδη και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η εικόνα στην ολομέλεια της Βουλής

Κατά τη διάρκεια των κρίσιμων ψηφοφοριών στην Ολομέλεια της Βουλής, παρατηρήθηκε μια αποκλίνουσα στάση από μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η εικόνα αυτή, όπου ο κάθε βουλευτής φάνηκε να ενεργεί κατά βούληση, δεν έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την ηγεσία του κόμματος.

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά εκδηλώθηκε στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας του Λευτέρη Αυγενάκη, του Μακάριου Λαζαρίδη, καθώς και στα αιτήματα που αφορούσαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των βουλευτών δημιούργησαν ένα κλίμα που προβλημάτισε τα κέντρα λήψης αποφάσεων του κόμματος.

Η στάση του βουλευτή Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη

Στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας, ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Πασχαλίδης, επέλεξε να δηλώσει «παρών». Η συγκεκριμένη του στάση καταγράφηκε στην ψηφοφορία που αφορούσε την άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι επίσης βουλευτής της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, της Καβάλας. Η δήλωση «παρών» από τον κ. Πασχαλίδη σε μια τέτοια ψηφοφορία αποτέλεσε ένα από τα περιστατικά που συνέθεσαν την προβληματική εικόνα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι αποχές των Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιάννη Οικονόμου και Άγγελου Συρίγου

Μια άλλη ομάδα βουλευτών, αποτελούμενη από τους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Γιάννη Οικονόμου και Άγγελο Συρίγο, επέλεξε διαφορετική προσέγγιση. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές δεν συμμετείχαν στις ψηφοφορίες που αφορούσαν την άρση ασυλίας του Μακάριου Λαζαρίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη.

Ωστόσο, η στάση τους δεν ήταν καθολική. Οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Οικονόμου και Άγγελος Συρίγος συμμετείχαν κανονικά στις ψηφοφορίες για τα υπόλοιπα αιτήματα που αφορούσαν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή η επιλεκτική συμμετοχή τους στις διαδικασίες της Βουλής προστέθηκε στην ποικιλομορφία των στάσεων που παρατηρήθηκαν.

Η επιλογή των Δημήτρη Αβραμόπουλου, Ντόρας Μπακογιάννη και Μάξιμου Σενετάκη

Την ίδια στιγμή, άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επέλεξαν μια διαφορετική οδό. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Μάξιμος Σενετάκης αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν καθόλου στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας. Η επιλογή αυτή σήμανε την πλήρη απουσία τους από τις συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Η συνολική τους απουσία από τις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των Λευτέρη Αυγενάκη, Μακάριου Λαζαρίδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε ένα ακόμα στοιχείο της εικόνας που προβλημάτισε την ηγεσία του κόμματος. Η στάση τους διαφοροποιήθηκε τόσο από αυτούς που δήλωσαν «παρών» όσο και από εκείνους που απείχαν επιλεκτικά.

Ο προβληματισμός σε Μαξίμου και Πειραιώς

Η ποικιλία των στάσεων και των επιλογών των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, από δηλώσεις «παρών» και επιλεκτικές αποχές έως πλήρεις απουσίες, δημιούργησε ένα γενικότερο κλίμα προβληματισμού. Η στήλη αναφέρει ότι υπήρξε μια εικόνα όπου «ο καθένας έκανε… του κεφαλιού του».

Αυτή η κατάσταση, όπου δεν υπήρχε μια ενιαία κομματική γραμμή ή τουλάχιστον μια κοινή στάση σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα, δεν άρεσε καθόλου στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ο προβληματισμός σε Μαξίμου και Πειραιώς ήταν έντονος, καθώς η εικόνα αυτή θεωρήθηκε ότι υπονόμευε την ενότητα και τη συνοχή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki