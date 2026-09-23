Η συμμαχία «Μαζί για τη Δημοκρατία» προτείνει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα

Η συμμαχία πολιτών και κομμάτων «Μαζί για τη Δημοκρατία» παρουσίασε τις προτάσεις της για την αποκατάσταση του πραγματικού νοήματος της δημοκρατίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πολιτικό σύστημα έχει φτάσει στα όριά του, με τη δημοκρατία να υποχωρεί κάτω από το βάρος διαφόρων παραγόντων. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και στον έλεγχο της εξουσίας από την κοινωνία.

Η κρίση του πολιτικού συστήματος

Όπως τονίζεται από τη συμμαχία, το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Η δημοκρατία φέρεται να υποχωρεί σημαντικά, επηρεαζόμενη από το χρήμα, τους κομματικούς μηχανισμούς, την οικογενειοκρατία και την επαγγελματοποίηση της πολιτικής. Η αρχή της ισότιμης ψήφου, «μία ψήφος για κάθε πολίτη», όπως εφαρμόζεται σήμερα, δεν θεωρείται πλέον επαρκής για τη διασφάλιση της πολιτικής ισότητας.

Αυτές οι συνθήκες, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της πρωτοβουλίας, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή περιορίζεται, οδηγώντας σε μια δημοκρατία που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις αρχές της.

Οι στόχοι του «Μαζί για τη Δημοκρατία»

Η συμμαχία «Μαζί για τη Δημοκρατία» δημιουργήθηκε με σκοπό να αποκαταστήσει το πραγματικό νόημα της δημοκρατίας. Βασικός της στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και η διασφάλιση του ελέγχου της εξουσίας από την ίδια την κοινωνία. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση, όπου οι πολίτες νιώθουν απομακρυσμένοι από τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Πρώτος και κύριος στόχος της συμμαχίας είναι η δημιουργία ενός κόμματος που θα είναι πραγματικά δημοκρατικό. Αυτό το κόμμα θα λειτουργεί με αρχές που θα ενισχύουν τη βάση και θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα.

Διαμόρφωση πολιτικής από τη βάση προς την κορυφή

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός πραγματικά δημοκρατικού κόμματος, οι τοπικές οργανώσεις αποκτούν έναν αποφασιστικό ρόλο. Θα έχουν την ευθύνη για τη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων, οι οποίες στη συνέχεια θα συντίθενται για να προκύψει το εθνικό πρόγραμμα του κόμματος. Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική θα διαμορφώνεται από τη βάση προς την κορυφή, αντιστρέφοντας την παραδοσιακή προσέγγιση.

Αυτή η μεθοδολογία στοχεύει στην ενίσχυση της φωνής των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, διασφαλίζοντας ότι οι πολιτικές αποφάσεις αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες τους, και όχι μόνο τις επιλογές των κεντρικών μηχανισμών.

Θεσμοί αξιοκρατίας και ουσιαστικής εκπροσώπησης

Για την επίτευξη της αξιοκρατίας και της ουσιαστικής δημοκρατικής εκπροσώπησης, η συμμαχία προτείνει την καθιέρωση συγκεκριμένων θεσμών. Η συμμετοχή στα όργανα του κόμματος και στα ψηφοδέλτια δεν θα εξαρτάται πλέον από το χρήμα, τις γνωριμίες ή την ένταξη σε μηχανισμούς εξουσίας. Αντιθέτως, θα εφαρμόζονται διαδικασίες που διασφαλίζουν την ισότητα ευκαιριών.

Προβλέπονται διαδικασίες κλήρωσης, σαφή κριτήρια αξιοκρατίας και περιορισμός των θητειών. Αυτά τα μέτρα έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη δημιουργία κλειστών ομάδων και πολιτικών κατεστημένων, προωθώντας ένα πιο ανοιχτό και δίκαιο πολιτικό σύστημα.

Αλλαγές στα ψηφοδέλτια και το εκλογικό σύστημα

Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στην κατάρτιση των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών ψηφοδελτίων. Προτείνεται η κατάργηση του σταυρού προτίμησης, με τη σειρά εκλογής να καθορίζεται μέσω κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιείται μετά τις εκλογές. Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής του χρήματος και στον τερματισμό της αναπαραγωγής πολιτικών δυναστειών.

Επιπλέον, με την κατάργηση του σταυρού προτίμησης και την καθιέρωση της κλήρωσης, εκτιμάται ότι θα περιοριστούν οι παρεμβάσεις παραγόντων τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματος. Οι πολίτες θα καλούνται να επιλέγουν προγράμματα και πολιτικές κατευθύνσεις, αντί για πρόσωπα και μηχανισμούς, ενισχύοντας έτσι την ουσία της πολιτικής επιλογής.

Η δημοκρατία επιστρέφει στους πολίτες

Η συμμαχία «Μαζί για τη Δημοκρατία» ξεκαθαρίζει ότι δεν επιδιώκει την κατάργηση των εκλογών ή της αντιπροσώπευσης. Αντιθέτως, ο στόχος είναι η απελευθέρωση των εκλογών από το χρήμα, τους μηχανισμούς και τις εξαρτήσεις, ώστε να υπηρετούν την πραγματική δημοκρατία. Παρομοίως, η αντιπροσώπευση θα απελευθερωθεί από όσα τη νοθεύουν, καθιστώντας την πιο γνήσια και αποτελεσματική.

Το όραμα είναι μια δημοκρατία όπου η αξιοκρατία θα αντικαθιστά τις διασυνδέσεις, η συμμετοχή θα αντικαθιστά την ανάθεση και η εξουσία θα επιστρέφει στους πολίτες. Μια δημοκρατία που δεν θα ανήκει σε επαγγελματίες της πολιτικής, αλλά στους ίδιους τους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό, καλείται κάθε πολίτης σε πανστρατιά για τη δημιουργία ενός πραγματικά δημοκρατικού προτύπου διακυβέρνησης, με στόχο να αλλάξουν οι κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού και όχι μόνο οι παίκτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki