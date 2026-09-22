Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εξηγήσεις για «νυχτερινή» ρύθμιση στις αγροτικές επιδοτήσεις εν μέσω ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η νέα «νυχτερινή» ρύθμιση της κυβέρνησης για τις αγροτικές ενισχύσεις των ετών 2018–2022, όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει ότι η διάταξη αυτή προστέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη δημόσια διαβούλευση, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά υποθέσεις απάτης στις αγροτικές επιδοτήσεις της ίδιας περιόδου μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Κουμουνδούρου καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσες εξηγήσεις για τις συνέπειες αυτής της ρύθμισης.

Η «νυχτερινή» ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η ρύθμιση που προκαλεί τα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το άρθρο 74 του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πολυνομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις». Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, το συγκεκριμένο άρθρο δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το άρθρο 74 προστέθηκε εκ των υστέρων στο νομοσχέδιο για την αλιεία και τον Αλιευτικό Κώδικα, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 15 Σεπτεμβρίου. Με τη διάταξη αυτή, ρυθμίζεται αναδρομικά η εκκαθάριση των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης για τα έτη 2018–2022. Η ρύθμιση αφορά όχι μόνο την πληρωμή των ενισχύσεων, αλλά και τον έλεγχο και την ανάκτησή τους. Επιπλέον, προβλέπεται ότι κατά την εκκαθάριση δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένα των δασικών χαρτών.

Τα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς την κυβέρνηση

Ο τομέας Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σε κοινή τους ανακοίνωση, τονίζουν την ανάγκη για άμεσες εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Ζητούν να διευκρινιστεί γιατί μια τόσο κρίσιμη διάταξη προστέθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, θέτουν το ερώτημα ποιες εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου και ανάκτησης ενισχύσεων επηρεάζει η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά να ενημερωθεί εάν έχει ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτή την παρέμβαση. Η Κουμουνδούρου ζητά την απόσυρση του άρθρου 74 και πλήρη διαφάνεια για τις συνέπειες της ρύθμισης. Υπογραμμίζει ότι, σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων.

Έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτες

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση προχωρά σε αυτή τη ρύθμιση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διερευνά υποθέσεις απάτης στις αγροτικές ενισχύσεις της ίδιας περιόδου, δηλαδή από το 2018 έως το 2022. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν ψευδείς δηλώσεις βοσκοτόπων και εικονική εμφάνιση γεωργικής δραστηριότητας, γεγονότα που συνδέονται με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σοβαρότητα της κατάστασης υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι μόλις τον Ιούλιο, 57 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για απάτη ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Η απάτη αυτή αφορούσε ενισχύσεις του Εθνικού Αποθέματος για τα έτη 2019–2022. Αυτά τα περιστατικά εντείνουν τις ανησυχίες για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και την ανάγκη για διαφάνεια και αυστηρούς ελέγχους.

Η απαίτηση για διαφάνεια και λογοδοσία

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οφείλει να εξηγήσει άμεσα τους λόγους για την προσθήκη της κρίσιμης αυτής διάταξης μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει ότι πρέπει να γίνει σαφές ποιες εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου και ανάκτησης ενισχύσεων επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή του άρθρου 74. Η διαφάνεια κρίνεται απαραίτητη σε μια περίοδο που το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων και των πιθανών ατασθαλιών βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει ότι καμία κυβερνητική ενέργεια δεν πρέπει να δημιουργεί σκιές ή αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και τη διαδικασία ανάκτησης τυχόν παράνομων ενισχύσεων. Η απαίτηση για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία είναι κεντρική στην τοποθέτηση της Κουμουνδούρου, η οποία επισημαίνει ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και καθαρές απαντήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis