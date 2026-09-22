Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ή αφανισμός

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτήρισε το Ιράν ως τον «νούμερο ένα» κίνδυνο για τις ΗΠΑ και τον πλανήτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης, το Ιράν θα αντιμετωπίσει αφανισμό.

Η επιστροφή της Αμερικής και οι στόχοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι η χώρα είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ. Από το βήμα του ΟΗΕ, έκανε λόγο για ένα λαμπρό μέλλον για τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι πριν από δύο χρόνια η χώρα «ήταν νεκρή». Σήμερα, όπως επεσήμανε, οι ΗΠΑ διαθέτουν τα πιο ασφαλή σύνορα, με μηδενισμένες μεταναστευτικές ροές και μειωμένη εγκληματικότητα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι όταν άλλοι μίλησαν για ισχύ, ο ίδιος τη χρησιμοποίησε και κατάφερε να αντιμετωπίσει τους κινδύνους. Στόχος των ΗΠΑ είναι η αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας σκηνής, καλώντας όλους τους ηγέτες να συνεργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία θα τελειώσουν γρήγορα και ανέφερε ότι κατάφερε να τερματίσει οκτώ πολέμους, σε συνεργασία με άλλους ηγέτες.

Το Ιράν ως «νούμερο ένα» κίνδυνος

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ως τον «νούμερο ένα» κίνδυνο για τις ΗΠΑ και τον πλανήτη, ισχυριζόμενος ότι διασπείρει αίμα και χάος. Υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν είναι πια ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής και ότι δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Όταν ανέλαβε την προεδρία, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις μαζί τους για να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, προσφέροντας οικονομική υποστήριξη, αλλά αρνήθηκαν, κάνοντας λάθος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι το Ιράν συνέχισε να παράγει πυρηνικά και έναν πύραυλο που ήταν επικίνδυνος και για την Ευρώπη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Ευρώπη το έχει καταλάβει. Για αυτό, όπως είπε, τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση «Επική οργή», η οποία είχε ως συνέπεια τα πλοία του Ιράν να βυθιστούν μέσα στη θάλασσα. Ο στρατός και η οικονομία του Ιράν έχουν καταστραφεί, ενώ το καθεστώς του είναι αδύναμο και απελπισμένο. Παρά την κατάσταση αυτή, το Ιράν έχει επιλέξει να επιτίθεται σε γειτονικές χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ιράν.

Η πρόταση για συμφωνία και η προειδοποίηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ιράν να λάβει μία απόφαση: είτε μία συμφωνία είτε την εξάλειψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πιστεύει ότι θα καταλήξουν σε μία συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, συγκεκριμένα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η πρόταση αυτή θα είναι μια καλή ειρηνευτική πρόταση για το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα τους αφανίσει. Δήλωσε ότι δεν θα δώσει και τόση σημασία στις εκλογές όσον αφορά το Ιράν, καθώς το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Επιβεβαίωσε επίσης ότι θα βρίσκεται στη θέση του προέδρου για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ και οι κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν περισσότερα πυρομαχικά από ό,τι είχαν διανοηθεί ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσουν. Απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έλλειψη πυρομαχικών, χαρακτηρίζοντας όσους το λένε δειλούς και προδότες. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατασκευάζουν πυρομαχικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναγίνει και διαθέτουν 18 εταιρείες που παράγουν πυρομαχικά και πυραύλους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τα άλλα κράτη και έθνη να επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν μέχρι εκείνο να συμφωνήσει και να συνδράμουν για να σταματήσουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιράν. Υπογράμμισε ότι εάν εξομαλυνθεί η κατάσταση στον Ορμούζ και υπάρξει συνδρομή, η τιμή του πετρελαίου θα πέσει. Ενημέρωσε επίσης ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ έχει συνοδεύσει 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου προκειμένου να βγουν από τα στενά του Ορμούζ και να διατεθούν στην διεθνή αγορά.

Άλλες αναφορές του προέδρου

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι άλλαξε το όνομα του AI σε SI.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos