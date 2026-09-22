Ανακλήθηκε το βελγικό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στο Qatargate

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στο σκέλος της υπόθεσης του Qatargate που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς οι βελγικές Αρχές ανακάλεσαν το ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει σε βάρος του. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών Αρχών, όπως είχε προαναγγείλει, και εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας. Η ενέργεια αυτή οδήγησε στην ανάκληση της εντολής, με αποτέλεσμα ο φάκελος να κλείσει για τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Η ανάκληση του εντάλματος και η εμφάνιση στις Βρυξέλλες

Οι βελγικές Αρχές προχώρησαν στην ανάκληση του εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Qatargate. Ο κ. Αβραμόπουλος, ανταποκρινόμενος στην κλήση, εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον της εκδούσας Αρχής στις Βρυξέλλες. Εκεί, εξετάστηκε λεπτομερώς στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη βελγική Δικαιοσύνη.

Κατά την εμφάνισή του, ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος προσκόμισε στοιχεία, με τα οποία, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, καταδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του αποδίδονται. Μετά την εξέλιξη αυτή και την ανάκληση του εντάλματος, εξέλιπαν οι λόγοι εκτέλεσής του, καθιστώντας την υπόθεση χωρίς αντικείμενο για τις ελληνικές δικαστικές αρχές.

Η θέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση

Από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση επανήλθε στο δικαστικό προσκήνιο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα. Ο ίδιος έχει εξαρχής υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ερευνώμενη στο Βέλγιο υπόθεση, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα.

Μάλιστα, ο πρώην επίτροπος ζήτησε ο ίδιος από τη Βουλή να ανοίξει τον δρόμο για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ζητώντας την άρση της ασυλίας του. Η Βουλή είχε πράγματι ανοίξει τον δρόμο για την άρση της ασυλίας του, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου.

Ο ρόλος στην οργάνωση Fight Impunity

Στο πολυσέλιδο υπόμνημα που είχε καταθέσει ο βουλευτής κατά τη συζήτηση στη Βουλή, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity. Η συγκεκριμένη οργάνωση βρίσκεται στο επίκεντρο της βελγικής έρευνας για το Qatargate.

Ο κ. Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι ο ρόλος του στην οργάνωση ήταν «αποκλειστικά τιμητικός και συμβουλευτικός». Διευκρίνισε ότι δεν είχε εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες εντός της Fight Impunity, τονίζοντας τον συμβουλευτικό χαρακτήρα της συμμετοχής του.

Η διαδικασία και οι αμοιβές

Ο πρώην επίτροπος έχει τονίσει από την αρχή ότι πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για τους πρώην Επιτρόπους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό υποδηλώνει ότι οι ενέργειές του ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς που διέπουν τους πρώην αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι οι αμοιβές που έλαβε για τη συμμετοχή του ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, γνωστές στις ελληνικές αρχές και φορολογημένες. Αυτή η δήλωση ενισχύει την άποψή του περί διαφάνειας και νομιμότητας των οικονομικών του συναλλαγών σε σχέση με την υπόθεση.

Το κλείσιμο του φακέλου στην Ελλάδα

Μετά την ανάκληση του βελγικού εντάλματος σύλληψης, η εξέλιξη αυτή καθιστά χωρίς αντικείμενο την εκτέλεση του εντάλματος στην Ελλάδα. Όπως έγινε γνωστό και από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, μετά την ανάκληση εξέλιπαν οι λόγοι εκτέλεσης του εντάλματος.

Ως εκ τούτου, για το Εφετείο Αθηνών, εξέλιπαν όλοι οι λόγοι εκτέλεσης του εντάλματος, για την οποία είχε δοθεί σχετική άδεια από τη Βουλή με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, για τις ελληνικές δικαστικές αρχές ο φάκελος αυτός έχει κλείσει, αφού δεν υπάρχει πια ενεργό ένταλμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader