Πολιτική θύελλα στη Βουλή για δήλωση βουλευτή υπέρ της «Συμμαχίας Ελλήνων»

Έντονο πολιτικό παρασκήνιο και σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην στέλεχος των Σπαρτιατών, Γιώργος Μανούσος. Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Μανούσος δήλωσε ότι στο εξής θα εκπροσωπεί τις θέσεις του νέου κόμματος «Συμμαχία Ελλήνων», το οποίο στηρίζει δημόσια ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η δήλωση αυτή, που θεωρείται ότι προσδίδει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από την «πίσω πόρτα», πυροδότησε ακαριαία την οργισμένη αντίδραση βουλευτών του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή

Ο Γιώργος Μανούσος, ενώ τυπικά παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ό,τι λέω εκφράζει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Συμμαχίας Ελλήνων». Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, είχε δίπλα του τον επίσης ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλλη, ο οποίος εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του εν λόγω σχηματισμού.

Ο κ. Μανούσος υπογράμμισε επίσης ότι «η «Συμμαχία Ελλήνων» θεωρεί την Παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους». Αυτή η δήλωση, σε συνδυασμό με την αναφορά στην εκπροσώπηση του κόμματος που στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των παριστάμενων βουλευτών.

Άμεσες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η τοποθέτηση του ανεξάρτητου βουλευτή προκάλεσε άμεση και σφοδρή αντίδραση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας τόνισε ότι η ανοχή σε τέτοιου είδους δηλώσεις ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, μέσω κομμάτων-βιτρίνα.

Αντίστοιχα, ο Χρήστος Κατσώτης από το ΚΚΕ κατήγγειλε ως αδιανόητη την εμφάνιση εκπροσώπου του Κασιδιάρη στο κοινοβούλιο. Ο κ. Κατσώτης υπογράμμισε με έμφαση ότι οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του κόμματός του.

Η παρέμβαση του προεδρεύοντος

Από την πλευρά του, ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Πάρης Κουκουλόπουλος, αρνήθηκε να δώσει τον λόγο επί προσωπικού στον Γιώργο Μανούσο. Ο κ. Κουκουλόπουλος αιτιολόγησε την απόφασή του, επισημαίνοντας ότι οι αντιδράσεις των βουλευτών αφορούσαν αμιγώς πολιτική δήλωση και όχι προσωπικό ζήτημα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr