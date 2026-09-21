Δήλωση ανεξάρτητου βουλευτή για τη «Συμμαχία Ελλήνων» προκάλεσε ένταση στη Βουλή

Ένταση προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου. Ο κ. Μανούσος ανέφερε ότι ανήκει στη «Συμμαχία Ελλήνων», ένα κόμμα με το οποίο ο Ηλίας Κασιδιάρης είχε ανακοινώσει λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026, ότι συντάσσεται. Η δήλωση αυτή πυροδότησε άμεσες αντιδράσεις από κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, ανεβάζοντας τους τόνους στην αίθουσα.

Η δήλωση του Γιώργου Μανούσου και η «Συμμαχία Ελλήνων»

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, προχώρησε σε μία δήλωση που έφερε τη «Συμμαχία Ελλήνων» στο προσκήνιο της Βουλής. Συγκεκριμένα, ο κ. Μανούσος δήλωσε ότι είναι μέλος του συγκεκριμένου κόμματος. Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος νωρίτερα την ίδια ημέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, είχε γνωστοποιήσει τη σύνταξή του με τη «Συμμαχία Ελλήνων».

Δίπλα στον Γιώργο Μανούσο, στην αίθουσα της Ολομέλειας, βρισκόταν και ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δημητροκάλλης. Ο κ. Δημητροκάλλης, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει βουλευτής των «Σπαρτιατών», περιλαμβάνεται επίσης στα στελέχη που έχουν συνταχθεί με τη «Συμμαχία Ελλήνων», σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Έντονες αντιδράσεις από το ΚΚΕ

Η δήλωση του Γιώργου Μανούσου προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), Χρήστου Κατσώτη. Ο κ. Κατσώτης ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους, στρέφοντας τα πυρά του προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που συντάσσονται με τη «Συμμαχία Ελλήνων».

Συγκεκριμένα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ δήλωσε: «Είναι αδιανόητο οι φασίστες να είναι στην Ολομέλεια σε κόμματα καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης». Ο κ. Κατσώτης συνέχισε την τοποθέτησή του, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία» και απευθυνόμενος στους βουλευτές πρόσθεσε: «Κι εσείς με τον Κασιδιάρη ήσασταν». Κατέληξε δε, με την προειδοποίηση ότι «θα σας αντιμετωπίσει το οργανωμένο κίνημα όπου σας βρίσκει».

Η παρέμβαση της Πλεύσης Ελευθερίας

Πέραν της αντίδρασης του ΚΚΕ, στη δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου αντέδρασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας. Η τοποθέτηση του κ. Καζαμία προστέθηκε στις φωνές διαμαρτυρίας που ακούστηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την ανακοίνωση της ένταξης του κ. Μανούσου στη «Συμμαχία Ελλήνων».

Η ένταση που προκλήθηκε από τις συγκεκριμένες δηλώσεις και αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητή στην αίθουσα. Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των δύο κομμάτων εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους με την παρουσία και τις τοποθετήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που συνδέονται με το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη.

Διαχείριση της έντασης από τον προεδρεύοντα

Λόγω της έντασης που δημιουργήθηκε στην Ολομέλεια, ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Πάρις Κουκουλόπουλος, χρειάστηκε να παρέμβει για τη διαχείριση της κατάστασης. Ο κ. Κουκουλόπουλος έδωσε τον λόγο τόσο στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Χρήστο Κατσώτη, όσο και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.

Η παροχή του λόγου στους δύο εκπροσώπους έγινε εκτός της κανονικής διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους κ. Κατσώτη και κ. Καζαμία να τοποθετηθούν επί του θέματος που μόλις είχε ανακύψει στην Ολομέλεια, αναδεικνύοντας τη σημασία και την άμεση αντίδραση που προκάλεσε η δήλωση του Γιώργου Μανούσου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit