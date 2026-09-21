Ο Νικόλαος Φαραντούρης απαντά στην Αλεξάνδρα Σδούκου για τις κατηγορίες περί σεξισμού

Ο ευρωβουλευτής Νικόλαος Φαραντούρης απάντησε στις κατηγορίες της Αλεξάνδρας Σδούκου περί σεξισμού, τονίζοντας ότι οι προσωπικές επιθέσεις δεν θα μένουν αναπάντητες. Η αντίδραση του κ. Φαραντούρη εκφράστηκε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα. Η απάντηση αυτή ήρθε μετά από δηλώσεις της κυρίας Σδούκου σε πρωινή εκπομπή, όπου αναφέρθηκε στον ευρωβουλευτή.

Η δήλωση του Νικόλαου Φαραντούρη

Ο Νικόλαος Φαραντούρης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δήλωσε πως «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες». Η δήλωση αυτή αποτελεί την «απάντηση» του ευρωβουλευτή στις κατηγορίες που του προσήψε η Αλεξάνδρα Σδούκου, οι οποίες αφορούσαν σεξισμό.

Ο κ. Φαραντούρης προέβη σε αυτή την τοποθέτηση μετά από σχετικές αναφορές της κυρίας Σδούκου σε τηλεοπτική εκπομπή. Η ανάρτηση του ευρωβουλευτή περιέγραφε αναλυτικά το ιστορικό των δηλώσεων και των αντιδράσεων που προηγήθηκαν.

Οι αρχικές διαπιστώσεις και η απάντηση της κυρίας Σδούκου

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Νικόλαου Φαραντούρη, η κυρία Σδούκου είχε κάνει δηλώσεις στην πρωινή εκπομπή του OPEN. Οι δηλώσεις της κυρίας Σδούκου αφορούσαν διαπιστώσεις του κ. Φαραντούρη, οι οποίες είχαν γίνει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φαραντούρης είχε αναφέρει ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους». Σε αυτές τις διαπιστώσεις, η κυρία Σδούκου απάντησε με τη δική της τοποθέτηση.

Η αναφορά στην κυρία Καρυστιανού

Η Αλεξάνδρα Σδούκου, στην εκπομπή του OPEN, είπε συγκεκριμένα: «Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική». Αυτή η δήλωση αποτέλεσε το επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς ο Νικόλαος Φαραντούρης θεώρησε ότι του προσάπτεται κατηγορία σεξισμού.

Η αναφορά αυτή συνδέθηκε με τις προηγούμενες διαπιστώσεις του ευρωβουλευτή σχετικά με τη σχέση δημόσιων προσώπων και κυβερνητικών παραγόντων με «τσαρλατάνους». Ο κ. Φαραντούρης απάντησε άμεσα στην κατηγορία, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του.

Η πολιτική απάντηση του ευρωβουλευτή

Ο Νικόλαος Φαραντούρης απάντησε στην κυρία Σδούκου «πολιτικά και μόνο». Στην απάντησή του, ο ευρωβουλευτής ανέφερε ότι «άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η κυρία Σδούκου «το 2009 τη «γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών»».

Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Φαραντούρης επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες που του προσάπτονταν, μετατοπίζοντας την αναφορά σε προηγούμενες συνεργασίες της κυρίας Σδούκου. Τόνισε πως η απάντησή του ήταν καθαρά πολιτικού χαρακτήρα.

Διευκρινίσεις για τη χροιά των δηλώσεων

Ο Νικόλαος Φαραντούρης διευκρίνισε στην ανάρτησή του ότι «ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου». Με αυτό τον τρόπο, ο ευρωβουλευτής θέλησε να αποσαφηνίσει ότι οι δικές του δηλώσεις δεν είχαν τον χαρακτήρα που η κυρία Σδούκου προσπάθησε να τους προσδώσει.

Επανέλαβε επίσης την αρχική του θέση, υπογραμμίζοντας ότι «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες». Η τοποθέτηση αυτή του κ. Φαραντούρη ολοκλήρωσε την απάντησή του στα κοινωνικά δίκτυα, κλείνοντας το θέμα από την πλευρά του.

Με πληροφορίες από: Reader