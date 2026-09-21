Έντονες αντιδράσεις για τη λεκτική επίθεση του Νικόλα Φαραντούρη στην Αλεξάνδρα Σδούκου

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η λεκτική επίθεση του Νικόλα Φαραντούρη σε βάρος της Αλεξάνδρας Σδούκου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει το περιστατικό. Η ίδια η κα Σδούκου χαρακτήρισε την επίθεση υποτιμητική και σεξιστική, τονίζοντας την ανάγκη για τήρηση ορισμένων ορίων στην δημόσια αντιπαράθεση. Το ζήτημα ανέδειξε την ένταση στον πολιτικό διάλογο, με την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας να ζητά άμεσα την αποπομπή του κ. Φαραντούρη.

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προχώρησε σε νέα ανάρτηση σχολιάζοντας τη σεξιστική επίθεση σε βάρος της Αλεξάνδρας Σδούκου από τον Νικόλα Φαραντούρη του ΠΑΣΟΚ. Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «ακόμα και αυτοί που προσπαθούν να κάνουν τη χυδαιότητα κανονικότητα, οφείλουν να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, που κανείς δεν πρέπει να ξεπερνάει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέχισε αναφέροντας ότι η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο, αλλά και σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών. «Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το “τέρας” των προσωπικών επιθέσεων και της “ανθρωποφαγίας”», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης. Κάλεσε επίσης τον κ. Ανδρουλάκη να αντιδράσει, απομονώνοντας τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Η τοποθέτηση της Αλεξάνδρας Σδούκου για τον «πρωτοφανή κατήφορο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, προέβη σε δήλωση, κάνοντας λόγο για έναν «πρωτοφανή κατήφορο» που συνέβη. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας της έχει μάθει ότι η ανταλλαγή επιχειρημάτων, η παράθεση δεδομένων και η αναφορά στην πολιτική πορεία κάποιου, όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις, αποτελούν τη βάση του διαλόγου.

Η κα Σδούκου αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα, ωστόσο τόνισε ότι πάντα υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά. Επισήμανε ότι όταν κάποιος διαβαίνει αυτές τις γραμμές, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται.

Η περιγραφή της λεκτικής επίθεσης και τα σεξιστικά στερεότυπα

Η Αλεξάνδρα Σδούκου εξήγησε ότι ο «πρωτοφανής κατήφορος» συνέβη όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής της με τον κ. Φαραντούρη, εκείνος αναφέρθηκε στην ίδια και στην επαγγελματική της πορεία. Συγκεκριμένα, ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε στην περίοδο που η κα Σδούκου υπηρετούσε στο Δημόσιο, λέγοντας της ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς».

Η κα Σδούκου υπογράμμισε ότι υπηρετεί με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004. Χαρακτήρισε τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Φαραντούρης ως σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό, καθώς αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν.

Το ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ και η απαίτηση αποπομπής

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η κα Σδούκου σχολίασε ότι αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη και αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. «Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έθεσε το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη και αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που τον εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του. Τόνισε ότι η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές σημαίνει συμφωνία.

Καταλήγοντας, η κα Σδούκου απαίτησε την άμεση αποπομπή του κ. Φαραντούρη, δηλώνοντας ότι «ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».

Με πληροφορίες από: Reader