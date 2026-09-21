Η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζει τη νίκη του Die Linke και επιτίθεται στους ανεξάρτητους βουλευτές

Η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία χαιρετίζει τη νίκη του «αδελφού κόμματος» Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου επανέλαβε την επίθεσή της κατά των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ζητώντας την επιστροφή των εδρών τους. Η ανακοίνωση υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής Αριστεράς για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και την προώθηση πολιτικών κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η νίκη του Die Linke στο Βερολίνο

Η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέφρασε τους χαιρετισμούς της για τη μεγάλη νίκη του Die Linke, χαρακτηρίζοντάς το «αδελφό κόμμα». Το γερμανικό αριστερό κόμμα κατέκτησε την πρωτιά στις εκλογές που διεξήχθησαν στο Βερολίνο, αποτέλεσμα που η Κουμουνδούρου θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η γερμανική Αριστερά διεξήγαγε μια υποδειγματική προεκλογική μάχη, παρουσιάζοντας καθαρές θέσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν κρίσιμα ζητήματα όπως η στεγαστική κρίση, η ακρίβεια και οι κοινωνικές ανισότητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τονίζει ότι η επιτυχία αυτή αποδεικνύει πως η Αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν βρίσκεται κοντά στην κοινωνία και ανταποκρίνεται στις πραγματικές της ανάγκες.

Μήνυμα κατά της ακροδεξιάς και ενίσχυση της Αριστεράς

Σε μια περίοδο όπου παρατηρείται ενίσχυση της Ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκτιμά ότι το μήνυμα που προέρχεται από το Βερολίνο είναι σαφές. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της δικής της ατζέντας.

Αντιθέτως, η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της Ακροδεξιάς είναι μέσω μιας ισχυρής Αριστεράς και της εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πυρήνα του σχεδίου του για μια ισχυρή Αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης.

Άνοιγμα σε πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ

Στο πλαίσιο της επιδίωξης για την ισχυροποίηση της Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προχωρά σε ένα άνοιγμα προς πρόσωπα που στο παρελθόν ανήκαν στις τάξεις του κόμματος. Η ανακοίνωση απευθύνεται σε συντρόφισσες και συντρόφους, μέλη, στελέχη, βουλευτές και βουλεύτριες οι οποίοι, για οποιονδήποτε λόγο, επέλεξαν στη συνέχεια διαφορετική κομματική ένταξη.

Το κόμμα δηλώνει πιστό στην απόφαση του 5ου Συνεδρίου του, επιδιώκοντας την προγραμματική σύγκλιση και τη συμπόρευση με αυτά τα πρόσωπα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση της ενότητας και της επιρροής της Αριστεράς.

Επίθεση κατά των ανεξάρτητων βουλευτών και το αίτημα για τις έδρες

Αντιθέτως, η Εκλογική Επιτροπή εξαπολύει νέα επίθεση κατά όσων αποχώρησαν πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με ιδιαίτερη αιχμή τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Η Κουμουνδούρου επαναλαμβάνει με έμφαση το αίτημα για την επιστροφή των εδρών τους.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές «που παραμένουν στον προθάλαμο προσωπικών επιδιώξεων» στερούν από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία πολύτιμες δυνατότητες. Αυτό συμβαίνει, όπως αναφέρεται, την πιο κρίσιμη στιγμή της μάχης ενάντια στο «καθεστώς Μητσοτάκη» και λειτουργούν ως δύναμη καταστολής του κοινοβουλευτικού έργου του κόμματος.

Καταγγελία για «προμελετημένο σχέδιο διάλυσης»

Η ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταλήγει με μια σοβαρή καταγγελία. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «κάθε αναδοχή τους από άλλα κόμματα αποδεικνύει την ύπαρξη προμελετημένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία».

Αυτή η δήλωση περιέχει μια σαφή αιχμή, η οποία, όπως σημειώνεται, απευθύνεται προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένει στην ανάγκη για ενότητα και στην προάσπιση του κοινοβουλευτικού του ρόλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki