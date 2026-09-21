Ανοίκειοι χαρακτηρισμοί αντηλλάγησαν μεταξύ Σδούκου και Φαραντούρη σε τηλεοπτική εκπομπή

Σε έντονη αντιπαράθεση οδηγήθηκαν η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλαος Φαραντούρης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στο OPEN. Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν ανοίκειους χαρακτηρισμούς, με τη συζήτηση να παίρνει προσωπική τροπή. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή τους ελέγχους στα ιατρεία, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και κλιμακώθηκε σε σοβαρές κατηγορίες.

Η αρχή της αντιπαράθεσης και οι αναφορές σε «τσαρλατάνους»

Η συζήτηση στο πλατό του OPEN, στην οποία συμμετείχε και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ, επικεντρώθηκε αρχικά στους ελέγχους στα ιατρεία. Ο Νικόλαος Φαραντούρης έκανε λόγο για αποκαλύψεις που φέρνουν στο φως πρόσωπα της «καλής κοινωνίας» και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία, όπως σχολίασε, «εμπλέκονται σε αμφιλεγόμενης επιστημονικής επάρκειας δραστηριότητες, με τσαρλατάνους».

Ειδικότερα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στη συμμετοχή του υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, σε ιατρικό σωματείο μαζί με τους κατηγορούμενους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Η Αλεξάνδρα Σδούκου, αντιδρώντας στις δηλώσεις αυτές, κάλεσε τον κ. Φαραντούρη να φέρει στη δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία. «Σας προκαλώ να πείτε ονομαστικά ποια κυβερνητικά στελέχη θεωρείτε ότι εμπλέκονται με τσαρλατάνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσωπικές αναφορές και κατηγορίες για πολιτική πορεία

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας επέμεινε στη θέση της, τονίζοντας ότι «δεν ανέχομαι προσωπικές συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών». Στη συνέχεια, η συζήτηση πήρε προσωπικό τόνο, με την κ. Σδούκου να απευθύνεται στον κ. Φαραντούρη με μια προσωπική αναφορά. «Αν το πάμε έτσι κ. Φαραντούρη, τότε να σας πω ότι κάποτε ακουγόταν ότι θα συνταχθείτε με το κόμμα της Καρυστιανού, της κβαντικής ιατρικής», είπε.

Η Αλεξάνδρα Σδούκου συνέχισε την επίθεση, δηλώνοντας: «Μην μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν και εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαριεντιζόσασταν με την κ. Καρυστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά πήγατε στο ΠΑΣΟΚ». Με αυτή τη δήλωση, η αντιπαράθεση μετατοπίστηκε από το πολιτικό στο προσωπικό επίπεδο, με αιχμές για την πολιτική διαδρομή του ευρωβουλευτή.

Η απάντηση του Νικόλαου Φαραντούρη

Ο Νικόλαος Φαραντούρης απάντησε στις κατηγορίες της Αλεξάνδρας Σδούκου με δικούς του προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Δήλωσε ότι «η κ. Σδούκου προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με χαρακτηρισμούς που δεν την τιμούν». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο παρελθόν της κ. Σδούκου, λέγοντας: «Σας γνώρισα σαν Αλέκα Σδούκου υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ συνέχισε την απάντησή του, κάνοντας σύγκριση με τη δική του επαγγελματική πορεία. «Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ και ως νομικός σύμβουλος εσείς χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», είπε, προσθέτοντας την έκφραση «Λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε εμένα, όχι αυτά σε εμένα». Η ανταλλαγή αυτών των προσωπικών αναφορών κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση μεταξύ των δύο.

Καταγγελία για σεξιστική επίθεση και αίτημα αποπομπής

Μετά την τηλεοπτική αντιπαράθεση, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, εξέδωσε δήλωση με την οποία κατήγγειλε σεξιστική επίθεση από τον Νικόλαο Φαραντούρη. Στη δήλωσή της, ζήτησε την αποπομπή του ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των λεγομένων του.

Η κ. Σδούκου περιέγραψε το περιστατικό ως «πρωτοφανή κατήφορο», αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε σε εκείνη και στην επαγγελματική της πορεία. Η καταγγελία της εστιάζει στην υπέρβαση των ορίων στην πολιτική αντιπαράθεση, ζητώντας την άμεση αντίδραση του κόμματος του κ. Φαραντούρη.

Οι «κόκκινες γραμμές» στην πολιτική αντιπαράθεση

Στη δήλωσή της, η Αλεξάνδρα Σδούκου αναφέρθηκε εκτενώς στις «κόκκινες γραμμές» που πρέπει να υπάρχουν στην πολιτική αντιπαράθεση. Επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας της έχει μάθει ότι ανταλλάσσονται επιχειρήματα, τίθενται δεδομένα και γίνονται αναφορές στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις.

Παρόλο που αναγνώρισε ότι θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά». Κατέληξε δηλώνοντας ότι όταν κάποιος διαβαίνει αυτές τις γραμμές, «κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτικό πολιτισμό και σεβασμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki