Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ με επαφές στη Silicon Valley

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, την επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα ξεκινήσει από το Σαν Φρανσίσκο, με επίκεντρο τη Silicon Valley. Εκεί, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει σειρά επαφών με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Το πρόγραμμα στη Silicon Valley

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί αρχικά την έδρα της εταιρείας Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της εταιρείας Tesla. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία σε εκδήλωση της Endeavor Greece, η οποία φέρει τον τίτλο «The Future of AI Elsewhere».

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 8:30 το πρωί, ο πρωθυπουργός είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Daniel Lurie. Αργότερα την ίδια ημέρα, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Stanford, όπου θα μιλήσει σε μια κλειστή εκδήλωση που φιλοξενεί το Hoover Institution. Στην εκδήλωση αυτή θα συμμετάσχει και η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Condoleezza Rice.

Επαφές με επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στο Σαν Φρανσίσκο, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Εκεί, το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα κυριαρχείται από τον τομέα των επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος σε ένα roundtable, στο οποίο θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 30 θεσμικοί επενδυτές που έχουν ήδη έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τους επικεφαλής και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Στην ατζέντα αυτών των επαφών θα περιλαμβάνονται βασικά θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών.

Προώθηση της ελληνικής οικονομίας και μεταρρυθμίσεων

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία. Θα υπογραμμίσει, επίσης, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ήδη οδηγήσει σε συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς και στην επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (FDI). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει, ακόμη, ότι η Ελλάδα αποτελεί μια ασφαλή και φιλόξενη χώρα για την εγκατάσταση των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιρειών, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τα στελέχη τους.

Ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί με τις επαφές του στη Νέα Υόρκη. Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός θα έχει μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, António Guterres, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Με πληροφορίες από: Reader