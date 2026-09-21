Ιστορική πρωτιά της Αριστεράς στο Βερολίνο με την Έλιφ Εράλπ στο προσκήνιο

Το Βερολίνο βίωσε μια ιστορική εκλογική βραδιά, καθώς η Die Linke αναδείχθηκε για πρώτη φορά η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Η 45χρονη Έλιφ Εράλπ έγινε το πρόσωπο των εκλογών, οδηγώντας την Αριστερά σε μια πρωτοφανή επικράτηση. Η εκλογική δύναμη του κόμματος υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τις εκλογές του 2023, κατακτώντας την πρώτη θέση στη Βουλή του Βερολίνου.

Η ιστορική επικράτηση της Die Linke

Η Die Linke κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου το 25,3% των ψήφων, αφήνοντας αρκετά πίσω τη CDU, η οποία κινήθηκε περίπου στο 19%. Την τρίτη θέση κατέλαβε η AfD με περίπου 16% των ψήφων. Το SPD, ένα κόμμα με το οποίο η πόλη είναι ιστορικά συνδεδεμένο, περιορίστηκε λίγο πάνω από το 12%, καταγράφοντας ένα εξαιρετικά κακό αποτέλεσμα.

Το σημαντικότερο στοιχείο για τη Die Linke είναι το μέγεθος της ανατροπής που πέτυχε. Υπερδιπλασίασε την εκλογική της δύναμη σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023 και κατέκτησε για πρώτη φορά την πρώτη θέση σε εκλογές για τη Βουλή του Βερολίνου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την πολιτική σκηνή της γερμανικής πρωτεύουσας.

Το πρόσωπο των εκλογών: Έλιφ Εράλπ

Στο επίκεντρο αυτής της ιστορικής ανατροπής βρίσκεται η Έλιφ Εράλπ. Η 45χρονη νομικός είναι ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κόρη Τούρκων μεταναστών, οι οποίοι εγκατέλειψαν την Τουρκία λίγο πριν από τη γέννησή της. Η Εράλπ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του Βερολίνου.

Εδώ και πέντε χρόνια, η Έλιφ Εράλπ βρίσκεται στη Βουλή του Βερολίνου και κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Die Linke. Η πολιτική της παρουσία έχει οικοδομηθεί σε ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και, κυρίως, στη στεγαστική πολιτική, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους κατοίκους της πόλης.

Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο της καμπάνιας

Η στεγαστική κρίση και η εκτίναξη των ενοικίων έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα στο Βερολίνο. Αυτό το ζήτημα αποτέλεσε την καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας της Έλιφ Εράλπ και της Die Linke. Το κόμμα παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το πρόγραμμα της Die Linke περιλάμβανε προτάσεις όπως πλαφόν στα ενοίκια των δημοτικών κατοικιών, τη δημιουργία μιας υπηρεσίας για την καταπολέμηση των υπερβολικών ενοικίων, την κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών και την κοινωνικοποίηση μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων. Οι προτάσεις αυτές στόχευαν στην άμεση ανακούφιση των πολιτών που πλήττονται από το υψηλό κόστος στέγασης.

Το αμφιλεγόμενο μέτρο της κοινωνικοποίησης

Η πρόταση για την κοινωνικοποίηση μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων αφορά περίπου 220.000 κατοικίες που ανήκουν σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Η συγκεκριμένη πρόταση συνδέεται άμεσα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη στο Βερολίνο το 2021, το οποίο είχε δείξει τη βούληση των πολιτών για παρόμοια μέτρα.

Ωστόσο, η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου παραμένει ένα θέμα που προκαλεί έντονες συζητήσεις. Θεωρείται πολιτικά και οικονομικά εξαιρετικά αμφιλεγόμενο, με διαφορετικές απόψεις να εκφράζονται σχετικά με τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις του στην αγορά ακινήτων και την οικονομία της πόλης.

Μια καμπάνια με έμπνευση από τη Νέα Υόρκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μοντέλο πάνω στο οποίο στήθηκε η προεκλογική εκστρατεία της Έλιφ Εράλπ και της Die Linke. Οι υπεύθυνοι της καμπάνιας δεν έκρυψαν ότι παρακολούθησαν με προσοχή και εμπνεύστηκαν από την επιτυχημένη εκστρατεία που διεξήγαγε ο Ζόχραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Η προσέγγιση αυτή, η οποία φαίνεται να βασίστηκε σε παρόμοιες αρχές και στρατηγικές, συνέβαλε στην προσέλκυση του εκλογικού σώματος και στην επίτευξη του ιστορικού αποτελέσματος για τη Die Linke στο Βερολίνο. Η επιλογή να αντλήσουν έμπνευση από ένα επιτυχημένο μοντέλο εκτός Γερμανίας δείχνει μια σύγχρονη προσέγγιση στην πολιτική επικοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki