Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκρότησε συντονιστικές επιτροπές σε 59 εκλογικές περιφέρειες

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ) ανακοίνωσε τη συγκρότηση των Συντονιστικών της Επιτροπών, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Αυτός ο επιτελικός οργανωτικός κορμός, που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, αποτελείται από 596 στελέχη. Τα στελέχη αυτά αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συγκρότηση οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας.

Ο οργανωτικός κορμός της ΕΛ.Α.Σ.

Οι Συντονιστικές Επιτροπές της ΕΛ.Α.Σ. αποτελούν τον κεντρικό οργανωτικό πυρήνα της παράταξης, με στόχο την ανάπτυξη της παρουσίας της σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η συγκρότηση αυτών των επιτροπών σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην οργανωτική δομή του κόμματος, καθώς πρόκειται για ένα δίκτυο που θα καλύπτει όλες τις εκλογικές περιφέρειες.

Συνολικά, 596 στελέχη έχουν επιλεγεί για να στελεχώσουν τις επιτροπές αυτές, αναλαμβάνοντας το έργο της δημιουργίας και ενίσχυσης οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο. Η ευθύνη τους εκτείνεται στην κάλυψη κάθε δήμου και δημοτικής ενότητας, εξασφαλίζοντας μια ευρεία οργανωτική βάση.

Αρμοδιότητες των επιτροπών

Οι Συντονιστικές Επιτροπές έχουν αναλάβει μια σειρά από κρίσιμες αρμοδιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οργανωτική και πολιτική δράση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεταξύ των βασικών τους καθηκόντων είναι η διοργάνωση και η στήριξη διαφόρων δράσεων σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και της απήλαυσης της παράταξης στην κοινωνία.

Επιπλέον, οι επιτροπές αυτές φέρουν την ευθύνη για την εγγραφή νέων μελών, διευρύνοντας τη βάση των υποστηρικτών της ΕΛ.Α.Σ. Παράλληλα, έχουν επιφορτιστεί με την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της παράταξης, ένα κομβικό στοιχείο για την υλοποίηση των πολιτικών της στόχων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον προεκλογικό αγώνα

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που ελήφθη από τα συλλογικά όργανα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έχουν τεθεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τα στελέχη που συμμετέχουν στις Συντονιστικές Επιτροπές. Η απόφαση αυτή καθορίζει σαφώς τον ρόλο τους στον επερχόμενο προεκλογικό αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη που συγκροτούν τις Συντονιστικές Επιτροπές και έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα, δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους αφοσίωσης και ανεξαρτησίας τους στον οργανωτικό και συντονιστικό τους ρόλο.

Ονόματα στελεχών που συγκροτούν τις επιτροπές

Οι Συντονιστικές Επιτροπές στελεχώνονται από ένα ευρύ φάσμα προσώπων, μερικά εκ των οποίων αναφέρονται ονομαστικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Αρικάς Χρήστος, Βαλαβανίδου Σμάρω, Γιαννακύρης Νίκος, Καλέση Ελίζα, η οποία έχει και τον ρόλο της Συντονίστριας Πλατφόρμας, Κοκκόρη Μαργαρίτα, Μουτουσίδης Μάριος, Σκαρλατίδης Αθανάσιος, Συρόπουλος Στυλιανός και Χασανίδης Πέτρος.

Στις επιτροπές συμμετέχουν επίσης οι Καραμανίδης Ξενοφών (Άκης), Κοζάκη Χαριτωμένη (Χαρά) ως Συντονίστρια Πλατφόρμας, Κοτζαμπάσης Παναγιώτης, Κουτουλιάνου Ευαγγελία και Χατζάτογλου Ιωάννης. Άλλα ονόματα είναι οι Βογιατζή Ελένη, Γιαννοπουλάκης Μάκης, Ηλιάδης Μπάμπης, Κωταϊδης Ιωσήφ και Σαμιώτη Βίκυ. Επίσης, οι Γιαννακίδου Χαρίκλεια, Γκαρμπούνης Χρήστος, Καραγιώργος Βασίλης, Μπόζογλου Ερκάν και Μπουγιουκλού Χασάν. Από τα στελέχη που αναφέρονται είναι και οι Κόλα Ευαγγελία- Ιονέλα, Μαυρωνά Άννα Μαρία, Μουσταφά Μουσταφά του Μουμίν και Φερχάτ Μπιλγκέ.

Περαιτέρω, στον κατάλογο των στελεχών περιλαμβάνονται οι Αλέφαντου Κατερίνα, Αμανατίδου Παναγιώτα, Αναστασόπουλος Πέτρος ως Συντονιστής Πλατφόρμας, Δασκαλόπουλος Βασίλης, Διαμαντόπουλος Λουκάς, Ζαρογιάννη Αντιγόνη, Καδιανάκης Λάμπρος, Καραγιάννης Βασίλης, Κόκλας Μπάμπης, Παπαγγέλλου Εύα, Παπαδημητρίου Δημήτρης, Ρισιλία Γκριγκόρι (Γρηγόρης) και Χαρωνίτης Στέλιος.

Τέλος, μεταξύ των στελεχών που έχουν αναλάβει καθήκοντα είναι οι Αγαγιώτου Βάσω, Βελτανιώτης Γιώργος, Βογιατζόγλου Ιορδάνης, Γρίβας Στάθης, Δραμουντάνης Βασίλης, Καλαντζή Ράνια, Καρανικόλας Αποστόλης, Κοτζαπηγίκογλου Μαρία, Κουτρούλης Κυριάκος, Κρέτσης Κώστας, Μήτσουλα Ηλιάννα, Νταή Ειρήνη- Ακριβή ως Συντονίστρια Πλατφόρμας, Ξύγγη Χρυσούλα, Πεπαρίδης Δημήτρης, Ράτσης Σωκράτης, Σουλόπουλος Γιώργος, Σταύρου Μιχάλης, Σωτηράκου Ηλέκτρα, Τασσοπούλου Σοφία, Τσορβάς Νίκος και Χροναίος Κώστας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis