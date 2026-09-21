Η ΕΛΑΣ συγκροτεί συντονιστικές επιτροπές σε όλη τη χώρα με 596 στελέχη

Η ΕΛΑΣ προχωρά στην περαιτέρω ανάπτυξη του οργανωτικού της μηχανισμού σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην κοινωνία εν όψει των επερχόμενων εκλογών. Το κόμμα συγκρότησε Συντονιστικές Επιτροπές σε 59 εκλογικές περιφέρειες, στελεχωμένες από 596 μέλη. Αυτό το βήμα αποσκοπεί στην «γείωση» της ΕΛΑΣ με τους πολίτες και την εξοικείωσή τους με τα πρόσωπα και τις θέσεις του κόμματος, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

Νέος οργανωτικός κορμός σε 59 εκλογικές περιφέρειες

Στο πλαίσιο της οργανωτικής της ανάπτυξης, η ΕΛΑΣ προχώρησε στη συγκρότηση των Συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Αυτό το βήμα σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός «επιτελικού οργανωτικού κορμού», όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, ο οποίος θα εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.

Ο συγκεκριμένος «κορμός» αποτελείται από 596 στελέχη. Τα στελέχη αυτά θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας, ενισχύοντας την τοπική παρουσία του κόμματος και διασφαλίζοντας μια σταθερή και συγκροτημένη παρουσία στην κοινωνία.

Αρμοδιότητες των συντονιστικών επιτροπών

Οι Συντονιστικές Επιτροπές αναλαμβάνουν μια σειρά από κρίσιμες αρμοδιότητες για την οργανωτική και πολιτική δράση της ΕΛΑΣ. Μεταξύ άλλων, θα έχουν την ευθύνη για τη διοργάνωση και τη στήριξη δράσεων σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενεργοποίηση της βάσης και την προσέγγιση των πολιτών.

Επιπλέον, οι επιτροπές αυτές θα είναι υπεύθυνες για την εγγραφή νέων μελών στο κόμμα, καθώς και για την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων της Συμπαράταξης, τα στελέχη που συγκροτούν τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα δεν θα είναι υποψήφια στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Προηγούμενα βήματα και μελλοντικές δράσεις

Η τρέχουσα κίνηση έρχεται μετά το πρώτο τρίμηνο παρουσίας της ΕΛΑΣ και τα αρχικά βήματα για τη συγκρότηση των κομματικών της οργάνων. Είχαν προηγηθεί η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, ο ορισμός των 50 τομεαρχών, η δημιουργία του Οργανωτικού Γραφείου, καθώς και ο ορισμός των Συντονιστών Περιφερειών.

Το κόμμα ετοιμάζει τις εξορμήσεις του στην κοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο οργανωτικά – αλλά και με την οικονομική καμπάνια – όσο και πολιτικά-επικοινωνιακά. Το προσεχές διάστημα αναμένονται εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κεντρικών στελεχών σε όλη την περιφέρεια. Αυτές οι εκδηλώσεις αναμένεται, ως επί το πλείστον, να έχουν θεματικό χαρακτήρα, με σκοπό την προβολή και επεξήγηση ανά ενότητα του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ.

Αισιοδοξία από τις δημοσκοπήσεις και στόχοι για το μέλλον

Η διαδικασία ενίσχυσης του οργανωτικού μηχανισμού αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΛΑΣ αυτή τη στιγμή. Το επιτελείο του κόμματος, αναλύοντας τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, κρατά ως θετικό το γεγονός ότι διατηρεί τη δεύτερη θέση με απόσταση από το τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, διαβάζει με αισιοδοξία ορισμένα ποιοτικά ευρήματα, όπως το ότι ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται δεύτερος στην καταλληλότητα, με ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ωστόσο, η ηγεσία θεωρεί ότι για να αποκτήσει το κόμμα περαιτέρω δυναμική, είναι απαραίτητο να ολοκληρώσει τη συγκρότηση των οργανώσεών του, ώστε να «κατέβει» στην κοινωνία, να έρθει σε επαφή με το κοινό και να δημιουργήσει δικτυώσεις με τοπικές κοινότητες και φορείς.

Με πληροφορίες από: Topontiki