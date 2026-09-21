Η επιστολική ψήφος στο επίκεντρο των συναντήσεων του Κ. Μητσοτάκη με την ομογένεια

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει επαφές με την ομογένεια, οι οποίες χαρακτηρίζονται ετεροβαρείς σε σχέση με το υπόλοιπο πρόγραμμά του. Η ιδιαίτερη βαρύτητα αυτών των συναντήσεων συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι από τις επόμενες εκλογές, όλοι οι Έλληνες της ομογένειας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία μέσω επιστολικής ψήφου.

Η σημασία της επιστολικής ψήφου

Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για όλους τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό από τις επόμενες εκλογές αποτελεί ένα κομβικό σημείο για τη συμμετοχή της ομογένειας στα πολιτικά δρώμενα της χώρας. Αυτή η νέα δυνατότητα επιτρέπει σε κάθε Έλληνα του εξωτερικού να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην κάλπη.

Το Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) και το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) έχουν εστιάσει στο ζήτημα αυτό, με στόχο τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των Ελλήνων της διασποράς στην εκλογική διαδικασία. Οι ενέργειες αυτές υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδεται στην ενεργοποίηση του εκλογικού σώματος της ομογένειας.

Εκδήλωση με ομογενειακές οργανώσεις

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ένα γεύμα-εκδήλωση. Αυτή η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από 28 κραταιές ομογενειακές οργανώσεις, γεγονός που αναδεικνύει το ευρύ φάσμα της υποστήριξης και της συμμετοχής της ελληνικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρουσία του Κ. Μητσοτάκη σε μια τόσο σημαντική συγκέντρωση προσφέρει την ευκαιρία για άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους και μέλη της ομογένειας, ενισχύοντας τους δεσμούς και συζητώντας θέματα που τους απασχολούν, με την επιστολική ψήφο να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Τιμητικές διακρίσεις σε επιφανείς Ελληνοαμερικανούς

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έχει προγραμματιστεί η παρασημοφόρηση επιφανών ομογενών, οι οποίοι έχουν διακριθεί σε διάφορους τομείς. Μεταξύ αυτών που θα τιμηθούν είναι η Ντίνα Τάιτους, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Επίσης, θα παρασημοφορηθεί ο Τζον Κουντούνις, κορυφαίος επιχειρηματίας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο οποίος διαθέτει ευρύ δίκτυο επαφών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τιμητική διάκριση επεκτείνεται και στον κορυφαίο καρδιολόγο Τζορτζ Ντάγκας, καθώς και στον Ελληνοαμερικανό διπλωμάτη και πρώην πρέσβη των ΗΠΑ, Πάτρικ Θέρος.

Στόχος η προσωπική επαφή και η επιρροή

Ο Κ. Μητσοτάκης επιθυμεί να αδράξει την ευκαιρία των συναντήσεων αυτών για να συνομιλήσει από κοντά με τους τιμώμενους, αλλά και με άλλους επιδραστικούς παράγοντες της ομογένειας. Πολλοί από αυτούς τους επιφανείς Ελληνοαμερικανούς διαθέτουν μεγάλη επιρροή στην κοινότητα, καθιστώντας την προσωπική επαφή μαζί τους ιδιαίτερα σημαντική.

Η επιδίωξη της άμεσης επικοινωνίας με πρόσωπα που έχουν ισχυρή παρουσία και λόγο στην ομογένεια, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις επερχόμενες εκλογές, μέσω του νέου θεσμού της επιστολικής ψήφου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis