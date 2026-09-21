Η πολιτική σκηνή σε αναζήτηση ισορροπιών: Από τις δημοσκοπήσεις μέχρι τις κινήσεις Τσίπρα και Κασιδιάρη

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουν αφήσει περισσότερα ερωτήματα παρά σαφείς απαντήσεις σχετικά με το πολιτικό τοπίο. Ο πρώτος κύκλος αυτών των ερευνών ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, αλλά ήδη διαμορφώνει ένα κλίμα αποριών και προβληματισμού. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση βρίσκονται σε αναζήτηση κινήσεων που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τις τρέχουσες ισορροπίες.

Τα ερωτήματα των δημοσκοπήσεων

Οι δημοσκοπήσεις αυτές, όπως φαίνεται, αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς για το μέλλον της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι εάν ανοίγει ξανά η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ των κομμάτων. Ωστόσο, οι πιο εχέφρονες αναλυτές δεν δίνουν ακόμη οριστικές απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα, υποδεικνύοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί.

Η ανάγκη για στρατηγικές κινήσεις είναι εμφανής και για τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση εξετάζουν προσεκτικά τα δεδομένα, αναζητώντας τρόπους να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να διαμορφώσουν ένα ευνοϊκότερο κλίμα ενόψει των επερχόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Η αναγνώριση του Αλέξη Τσίπρα για το «1%»

Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μετά από εκτενή σκέψη και ενδοσκόπηση, έχει κατανοήσει πως η πρότασή του για επιβολή φόρου 1% στο πλουσιότερο 1% των Ελλήνων πολιτών είχε αρνητικές επιπτώσεις στην πολιτική του προσπάθεια. Η συγκεκριμένη ιδέα, είτε χαρακτηριστεί περίφημη είτε περιβόητη, λειτούργησε ως «μαύρη τρύπα».

Αυτή η πρόταση φέρεται να επισκίασε όλες τις υπόλοιπες εξαγγελίες και τα μηνύματα που ο πρώην πρωθυπουργός επιθυμούσε να στείλει από το βήμα της ΔΕΘ. Τελικά, από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό που έμεινε στη δημόσια συζήτηση ήταν σχεδόν αποκλειστικά το ζήτημα του 1% του φόρου. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγνωρίζει πλέον ότι η προβολή αυτής της πρότασης ως «ναυαρχίδας» της οικονομικής του πολιτικής δεν ήταν η βέλτιστη κίνηση.

Οι πολιτικές κινήσεις του Κασιδιάρη και το νομικό πλαίσιο

Σήμερα, Δευτέρα, ο Κασιδιάρης αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο που προτίθεται να πολιτευτεί. Ο ίδιος πιστεύει ότι θα καταφέρει να παρακάμψει το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο θέτει απαγορευτικό στη συμμετοχή του σε κόμμα. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα αναμένεται να προσκρούσει στην άρνηση του Αρείου Πάγου, όταν έρθει η στιγμή της ανακήρυξης των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις εκλογές.

Προκύπτει η απορία για το πώς ο Κασιδιάρης και οι ακόλουθοί του θεωρούν ότι αυτή τη φορά θα μπορέσουν να υπερβούν τον νόμο. Τρεις διακεκριμένοι συνταγματολόγοι, οι κύριοι Σωτηρέλλης, Βλαχόπουλος και Παπασπύρου, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχουν νομικά «παράθυρα» για τη συμμετοχή του σε κομματικό σχηματισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, η μόνη οδός που του απομένει είναι να κατέβει ως ανεξάρτητος μεμονωμένος υποψήφιος, χωρίς όμως ελπίδα εκλογής.

Η «μεταγραφή» του Τάσου Τζήκα στον ΠΑΟΚ

Ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στον ποδοσφαιρικό χώρο αλλά επεκτείνεται και στην πολιτική και επιχειρηματική σφαίρα, περιβάλλει τη «μεταγραφή» του Τάσου Τζήκα στον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Τζήκας, ο οποίος υπήρξε πρώην επικεφαλής της ΔΕΘ, εντάχθηκε επισήμως στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου και της διοίκησης.

Το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνει την οργάνωση και τον συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών του συλλόγου, καθώς και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα για το τι ακριβώς θα είναι ο πραγματικός του ρόλος, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει ήδη ένα καλά οργανωμένο τμήμα ψηφιακών μέσων και digital ανάπτυξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki