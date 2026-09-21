Η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για την ενέργεια ενόψει του χειμώνα

Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε αναζήτηση τρόπων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του επερχόμενου δύσκολου χειμώνα στον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, προσδοκά το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάληψη πρόσθετων μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται επιδοτήσεις σε diesel και πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αυξημένο επίδομα, ενώ δεν αποκλείεται και πιθανή μείωση φόρων, εφόσον υπάρξει η συναίνεση της Ε.Ε.

Οι κυβερνητικές κινήσεις για τη θέρμανση

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ποσό που είναι χαμηλότερο από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περυσινή περίοδος.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι προχωρά η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτή η αύξηση αφορά τόσο όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους όσο και τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.

Επιδότηση στα καύσιμα και συζητήσεις με τα διυλιστήρια

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, ανακοινώθηκε η επέκταση της επιδότησης στο diesel για όλο τον Οκτώβριο. Σήμερα, το κράτος επιδοτεί το diesel στην αντλία με 10 λεπτά, ενώ τα διυλιστήρια συνεισφέρουν με επιπλέον 5 λεπτά.

Το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται στην τελική επεξεργασία των μέτρων και αναμένεται να έρθει σε επαφή με τα διυλιστήρια. Σκοπός είναι να υπάρξει συμφωνία για τον τρόπο διαμόρφωσης της επιδότησης στο diesel, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Το αίτημα για μείωση φόρων και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνοντας ότι, εφόσον η Ε.Ε. επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η συζήτηση για τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την τιθάσευση της ακρίβειας στα καύσιμα έχει ήδη ξεκινήσει, με κάθε χώρα να μελετά τη δική της λύση. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, ενώ μέχρι τότε το Eurogroup θα έχει μελετήσει όλα τα ενδεχόμενα.

Η πίεση των πολιτών και η προεκλογική περίοδος

Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος περιμένουν με αγωνία τις ανακοινώσεις και την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. Αυτό συμβαίνει καθώς δέχονται πολλές πιέσεις από τους πολίτες σχετικά με τα θέματα της ακρίβειας.

Η κατάσταση καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη λόγω του γεγονότος ότι η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία ικανοποίηση από όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Η ελληνική θέση για ΦΠΑ και ΕΦΚ

Μέχρι στιγμής, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται να μη συζητά την οριζόντια μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Αυτή η στάση διαφοροποιείται από άλλες πιθανές παρεμβάσεις που εξετάζονται για την ανακούφιση των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki