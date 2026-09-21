Εκλογές στη Ρωσία: Προβάδισμα για την «Ενωμένη Ρωσία» του Βλαντίμιρ Πούτιν

Η «Ενωμένη Ρωσία», το κυβερνών κόμμα που στηρίζει πολιτικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καταγράφει σαφές προβάδισμα στα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών για την Κρατική Δούμα. Με την καταμέτρηση να βρίσκεται στο 24,2% των πρωτοκόλλων, το κόμμα συγκεντρώνει 56,84% στις κομματικές λίστες. Παράλληλα, στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία, το ποσοστό της «Ενωμένης Ρωσίας» διαμορφώνεται στο 49,06%. Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών αναμένονται μετά τις 25 Σεπτεμβρίου.

Τα πρώτα στοιχεία από τα εκλογικά τμήματα

Με καταμετρημένο το 24,2% των πρωτοκόλλων από τα εκλογικά τμήματα, η «Ενωμένη Ρωσία» συγκεντρώνει ποσοστό 56,84%. Νωρίτερα, όταν η ενσωμάτωση βρισκόταν στο 13,88% των πρωτοκόλλων, το κυβερνών κόμμα είχε ποσοστό 57,54% στις κομματικές λίστες.

Αυτή η ελαφρά υποχώρηση του ποσοστού επιβεβαιώνει ότι τα αποτελέσματα μεταβάλλονται όσο προχωρά η καταμέτρηση. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει τονίσει την ανάγκη για προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων, καθώς τα ποσοστά προέρχονται από διαφορετικά σκέλη της εκλογικής διαδικασίας και δεν πρέπει να συγχέονται.

Η εικόνα της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία, η «Ενωμένη Ρωσία» καταγράφει προβάδισμα με 49,06%. Αυτό το ποσοστό αφορά αποκλειστικά τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της μορφής ψηφοφορίας και δεν αποτελεί το συνολικό εκλογικό ποσοστό του κόμματος.

Η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα, ανακοίνωσε αυτά τα στοιχεία, διευκρινίζοντας ότι δεν περιλαμβανόταν ακόμη το Καλίνινγκραντ, όπου η καταμέτρηση συνεχιζόταν. Επιπλέον, η Μόσχα χρησιμοποιεί ένα ξεχωριστό σύστημα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Τα ποσοστά των άλλων κομμάτων

Στην καταμέτρηση των ψήφων από τα εκλογικά τμήματα, με ενσωμάτωση 13,88%, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ακολουθούσε τη «Ενωμένη Ρωσία» με 13,67%. Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Ρωσίας συγκέντρωνε 9,27%, οι «Νέοι Άνθρωποι» 7,96% και η «Δίκαιη Ρωσία» 5,16%.

Στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία, τα ποσοστά των λοιπών κομμάτων διαμορφώθηκαν διαφορετικά. Οι «Νέοι Άνθρωποι» κατέλαβαν τη δεύτερη θέση με 15,42%, ακολουθούμενοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα με 12,26%. Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα συγκέντρωσε 10,79%, ενώ η «Δίκαιη Ρωσία» έλαβε 5,75%.

Συμμετοχή και διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας

Η ψηφοφορία για την Κρατική Δούμα διήρκεσε συνολικά τρεις ημέρες, ξεκινώντας από τις 18 και ολοκληρώνοντας στις 20 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία κάλυψε τις 11 ζώνες ώρας που εκτείνονται στη Ρωσία, καθώς και τις ρωσικές πρεσβείες και τα προξενεία στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, η συνολική συμμετοχή στις εκλογές έφτασε το 56,66%. Στην ομοσπονδιακή πλατφόρμα της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή, φτάνοντας το 90,87% μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, με περισσότερους από 3,6 εκατομμύρια πολίτες να κάνουν χρήση αυτού του συστήματος.

Η θέση της «Ενωμένης Ρωσίας»

Η «Ενωμένη Ρωσία» αποτελεί το κυρίαρχο κυβερνών κόμμα της χώρας και είναι γνωστό για την πολιτική του στήριξη στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι επί του παρόντος μέλος του κόμματος.

Η διαφοροποίηση των ποσοστών μεταξύ της φυσικής και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και η μεταβολή τους με την πρόοδο της καταμέτρησης, υπογραμμίζουν την ανάγκη για υπομονή μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, η οποία δεν αναμένεται πριν από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis