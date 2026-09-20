Γεραπετρίτης: Μόνη διαφορά με την Τουρκία η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ). Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και στην πολυμέρεια, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο.

Η πάγια θέση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε στο εξαιρετικά ασταθές και ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο, όπου, όπως είπε, η λογική της ισχύος επιχειρεί συχνά να υποκαταστήσει τη δύναμη των κανόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην αποτελεσματική πολυμέρεια.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα επισημαίνει ως μόνη διαφορά της με την Τουρκία την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Η ελληνική προεδρία στο συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ

Η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία θα αναληφθεί τον Οκτώβριο, έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει αυτή τη θέση στην τρέχουσα θητεία της ως μη μόνιμο μέλος του οργάνου. Κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας, το Συμβούλιο θα κληθεί να χειριστεί σημαντικές περιφερειακές κρίσεις και να λάβει αποφάσεις σε κρίσιμους φακέλους.

Επιπλέον, η περίοδος αυτή θα συμπέσει με τη φάση της διαδικασίας επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο ρόλο της Ελλάδας.

Στόχοι και πλεονεκτήματα της προεδρίας

Η επιδίωξη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας είναι συγκεκριμένη: να αξιοποιήσει τη θέση της για να ενισχύσει τη διαβούλευση και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Στοχεύει επίσης στη διεύρυνση των συναινέσεων και, όπου είναι δυνατόν, στην παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε ζητήματα που σήμερα διχάζουν το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το πλεονέκτημα να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και σχέσεις εμπιστοσύνης με χώρες που ανήκουν σε διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτικές ομάδες. Με αυτή την ιδιότητα, η χώρα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Βορρά και Νότου, καθώς και μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Ήδη, όπως προσέθεσε ο υπουργός, υπάρχει συστηματική συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη που συμμετέπουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με στόχο τη διαμόρφωση ευρύτερων συγκλίσεων σε κρίσιμα ζητήματα.

Κριτήρια επιτυχίας και μεταρρύθμιση του ΟΗΕ

Το κριτήριο επιτυχίας της ελληνικής Προεδρίας θα είναι απτό, όπως τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Θα κριθεί από το αν στο τέλος του μήνα η Ελλάδα θα έχει συμβάλει στην υιοθέτηση συναινετικών αποφάσεων, στη γεφύρωση των διαφορών μέσα στο Συμβούλιο, καθώς και σε μια διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα που θα ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε επίσης ότι η συζήτηση για την ανάγκη αναμόρφωσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξελίσσεται εδώ και καιρό. Παρά τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα που μπορεί να παρουσιάζει, αυτή η μεταρρύθμιση είναι απολύτως απαραίτητη για να φέρει τον Οργανισμό στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις και να διατηρήσει ενεργή τη διεθνή πολυμέρεια.

Η ανάγκη αναμόρφωσης του συμβουλίου ασφαλείας

Η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά το σχέδιο UN80, το οποίο αφορά τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα Ηνωμένα Έθνη. Η ανάγκη για μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι πλέον προφανής, καθώς η σημερινή του σύνθεση δεν αντανακλά επαρκώς τον κόσμο του 21ου αιώνα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, γεωγραφικές περιοχές υποεκπροσωπούνται στο Συμβούλιο, ενώ η μεταβολή των παγκόσμιων συσχετισμών ισχύος καθιστά αναγκαία μια δικαιότερη και πιο αντιπροσωπευτική σύνθεση του οργάνου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit