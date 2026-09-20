Το εξόγκωμα στο σακάκι του Ντόναλντ Τραμπ που κίνησε υποψίες για την υγεία του: Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Ένα περίεργο εξόγκωμα κάτω από το σακάκι του Ντόναλντ Τραμπ έχει εμφανιστεί ξανά σε βίντεο, προκαλώντας νέο κύκλο εικασιών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Το μυστηριώδες σχήμα καταγράφηκε για τουλάχιστον τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες, πυροδοτώντας συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει τις σχετικές θεωρίες, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το τι ακριβώς είναι.

Νέα εμφάνιση του μυστηριώδους εξογκώματος

Η πιο πρόσφατη καταγραφή του εξογκώματος έγινε την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του 80χρονου προέδρου στη Βόρεια Καρολίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε εκεί για να στηρίξει προεκλογικά τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τη Γερουσία, Μάικλ Γουάτλι.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τη Μάργκο Μάρτιν, συνεργάτιδα του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ φαίνεται να εξέρχεται από το Air Force One. Κάτω από το σακάκι του διακρίνεται και πάλι ένα παράξενο, σχεδόν τετράγωνο σχήμα, το οποίο έχει τραβήξει την προσοχή.

Προηγούμενες εμφανίσεις και εικασίες

Το ίδιο σημείο είχε προκαλέσει συζητήσεις και τον Απρίλιο, όταν είχε εμφανιστεί κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Τραμπ στην εκπομπή «60 Minutes». Επιπλέον, τον περασμένο μήνα, το εξόγκωμα είχε καταγραφεί ξανά σε βίντεο από μία συγκέντρωση στο Λονγκ Άιλαντ, το οποίο είχε δημοσιεύσει η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες σχετικά με την προέλευση του εξογκώματος. Οι εικασίες περιλαμβάνουν την πιθανότητα να πρόκειται για καθετήρα, κηδεμόνα πλάτης ή κάποιο άλλο ιατρικό ή υποστηρικτικό εξάρτημα. Ωστόσο, καμία από αυτές τις εκδοχές δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του

Η νέα συζήτηση για το μυστηριώδες εξόγκωμα έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία έχουν διατυπωθεί ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φωτογραφηθεί στο παρελθόν με μελανιές στα χέρια, ενώ έχει παρατηρηθεί πρήξιμο στους αστραγάλους του.

Σε ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις του, έχει επίσης παρατηρηθεί να σέρνει ελαφρώς το δεξί του πόδι ή να το χτυπά επανειλημμένα στο έδαφος. Παρόλα αυτά, αξιωματούχοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν σταθερά ότι ο πρόεδρος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση υγείας.

Η έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου

Όταν η Daily Beast απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο για το θέμα του εξογκώματος, η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο Ντέιβις Ινγκλ. Ο Ινγκλ απάντησε με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο, απορρίπτοντας τις θεωρίες ως αβάσιμες και κατηγορώντας το μέσο ότι τις προωθεί εμμονικά.

Ο εκπρόσωπος συνέδεσε την υπόθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση, ισχυριζόμενος ότι η κατάσταση του Τραμπ και η δραστηριότητά του διαφέρουν από εκείνη του Τζο Μπάιντεν. Αυτοί οι ισχυρισμοί παρουσιάζονται στο δημοσίευμα ως μέρος της αντιπαράθεσης με το συγκεκριμένο μέσο. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δοθεί δημόσια εξήγηση από τον Λευκό Οίκο για το τι ακριβώς είναι το συγκεκριμένο εξόγκωμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta