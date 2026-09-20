Ρωσία: Πάνω από χίλιες κυβερνοεπιθέσεις στόχευσαν τις εκλογές

Η Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε την Κυριακή (20/09) ότι κατέγραψε περισσότερες από χίλιες κυβερνοεπιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές είχαν στόχο να προκαλέσουν προβλήματα στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη χώρα από την Παρασκευή έως και την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι κυβερνοεπιθέσεις φέρουν ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης, ενώ πραγματοποιήθηκαν από επαγγελματικές ομάδες που χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Ο μεγάλος αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων

Η ανακοίνωση της Εκλογικής Επιτροπής της Ρωσίας, που έγινε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε την έκταση των κυβερνοεπιθέσεων που δέχθηκε η χώρα κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν «περισσότερες από χίλιες» επιθέσεις, οι οποίες είχαν ως στόχο να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα, δήλωσε στα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ότι οι επιθέσεις DDoS (Distributed Denial of Service) στράφηκαν εναντίον των ρωσικών υποδομών που εμπλέκονται στην εκλογική διαδικασία. Οι επιθέσεις DDoS έχουν ως χαρακτηριστικό την υπερφόρτωση ενός συστήματος με ένα μεγάλο κύμα αδιάκοπων αιτημάτων, καθιστώντας το μη λειτουργικό.

Επαγγελματισμός και τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Παμφίλοβα, οι κυβερνοεπιθέσεις δεν ήταν τυχαίες, αλλά πραγματοποιήθηκαν από «άκρως επαγγελματικές και καλά συντονισμένες ομάδες». Αυτές οι ομάδες χρησιμοποίησαν προηγμένα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, για να εκτελέσουν τις επιθέσεις τους.

Η προέλευση των επιθέσεων εντοπίστηκε κυρίως «από το εξωτερικό». Εκτός από τις υποδομές της εκλογικής διαδικασίας, η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι εξαπολύθηκαν επίσης στοχευμένες επιθέσεις κατά των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ρωσίας στο σύνολό τους, υποδηλώνοντας μια ευρύτερη προσπάθεια αποσταθεροποίησης.

Ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης και η διάρκεια των εκλογών

Ένα σημαντικό στοιχείο που ανέδειξε η Έλα Παμφίλοβα είναι ότι όλες οι καταγεγραμμένες κυβερνοεπιθέσεις «φέρουν ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης». Αυτή η αναφορά υποδεικνύει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς την πηγή των επιθέσεων, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία διεξάγονται επί τρεις ημέρες, ξεκινώντας την Παρασκευή και ολοκληρώνοντας την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η ψηφοφορία περιλαμβάνει και ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε περίπου τριάντα περιφέρειες της χώρας, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην ασφάλεια των συστημάτων.

Προηγούμενο περιστατικό κυβερνοεπίθεσης το Σάββατο

Η ανακοίνωση της Κυριακής δεν ήταν η πρώτη φορά που η Εκλογική Επιτροπή της Ρωσίας ανέφερε κυβερνοεπιθέσεις κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου. Ήδη το Σάββατο 19 Ιουλίου, που αποτελούσε τη δεύτερη ημέρα της ψηφοφορίας, είχε καταγγελθεί ένα παρόμοιο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι το σύστημα ψηφοφορίας δέχθηκε μια «πολύ ισχυρή κυβερνοεπίθεση». Αυτή η επίθεση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου, γεγονός που υποδηλώνει μια συντονισμένη και επίμονη προσπάθεια παρεμβολής στην εκλογική διαδικασία.

Με πληροφορίες από: Topontiki