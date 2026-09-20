Το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ ζητούν απαντήσεις για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αξιωματούχων

Πολιτικές δυνάμεις ζητούν άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές, μετά από δημοσίευμα που φέρει προσωπικά δεδομένα του πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης και στρατιωτικών να έχουν διαρρεύσει σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες, τονίζοντας ότι το ζήτημα υπερβαίνει την προστασία της ιδιωτικότητας και αγγίζει ευθέως την κυβερνοασφάλεια και την εθνική ασφάλεια της χώρας. Η υπόθεση αναδεικνύει ένα πιθανό κενό ασφαλείας σε ευαίσθητα δεδομένα αξιωματούχων.

Δημοσίευμα και αντιδράσεις

Απαντήσεις για το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, ζητούν μετ' επιτάσεως το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, προσωπικά δεδομένα του πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης, κρατικών αξιωματούχων, στρατιωτικών και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας φέρονται να έχουν διαρρεύσει και να είναι διαθέσιμα σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση των δύο πολιτικών σχηματισμών, οι οποίοι καλούν την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να τοποθετηθούν άμεσα και δημόσια. Το ζήτημα, όπως επισημαίνουν, είναι ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς αναδεικνύει ένα πιθανό κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Οι ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ

Σε ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις τόσο για την ίδια την υπόθεση της διαρροής, όσο και για τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, διακινούνται μέσω πλατφορμών που λειτουργούν με συνδρομή.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη χτυπήσει «καμπανάκι» για τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Το ΠΑΣΟΚ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα, ζητώντας να μάθει ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, αν η διαρροή των προσωπικών δεδομένων του πρωθυπουργού και των μελών της κυβέρνησης σε τέτοιες πλατφόρμες τελεί σε γνώση των αρχών, και ποιες κινήσεις έχουν γίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του «Βήματος» της 20ης Σεπτεμβρίου αναδεικνύει ένα σοβαρό ζήτημα. Το ζήτημα αυτό, όπως υπογραμμίζει, υπερβαίνει την απλή προστασία της ιδιωτικότητας και αγγίζει ευθέως την κυβερνοασφάλεια, καθώς και δυνητικά την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι η δυνατότητα μαζικής συγκέντρωσης και συσχέτισης αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων δεδομένων προσώπων που κατέχουν κρίσιμες δημόσιες θέσεις μπορεί να αξιοποιηθεί για διάφορους κακόβουλους σκοπούς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι στοχευμένες ηλεκτρονικές απάτες, η πλαστοπροσωπία, η εξαπάτηση με τη χρήση προσωπικών πληροφοριών, καθώς και άλλες μορφές κυβερνοεπίθεσης.

Ο ρόλος των μεταπρατών δεδομένων

Το δημοσίευμα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αναδεικνύει παράλληλα το ευρύτερο πρόβλημα της μαζικής συλλογής και εμπορίας προσωπικών δεδομένων πολιτών. Αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιείται από μεταπράτες δεδομένων, γνωστούς και ως data brokers, μέσω πλατφορμών που σε πολλές περιπτώσεις εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, έχει επισημάνει ότι τα στοιχεία αυτά βρίσκονται εύκολα στο Διαδίκτυο. Προέρχονται από ψηφιακά ίχνη, παραβιάσεις βάσεων δεδομένων, αλλά και από τους προαναφερθέντες μεταπράτες δεδομένων, οι οποίοι συγκεντρώνουν και εμπορεύονται προσωπικές πληροφορίες, κινούμενοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, σε μια «γκρίζα ζώνη».

Προηγούμενο περιστατικό με αξιωματούχο

Το ΠΑΣΟΚ, στην ανακοίνωσή του, υπενθυμίζει ένα πρόσφατο περιστατικό που αφορά τον γενικό γραμματέα εθνικής ασφάλειας, κ. Ντόκο. Στην περίπτωση αυτή, ο κ. Ντόκος μοιράστηκε κρίσιμες πληροφορίες για την απόρρητη δράση του διοικητή της ΕΥΠ με Ρώσους φαρσέρ.

Οι φαρσέρ είχαν υποστηρίξει τότε ότι τον προσέγγισαν μέσω του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το περιστατικό αυτό αναφέρεται ως παράδειγμα της ευπάθειας που μπορεί να υπάρχει στην επικοινωνία και την ασφάλεια των δεδομένων αξιωματούχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki