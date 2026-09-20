Ευρωπαϊκά κονδύλια ενισχύουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα εποχή κοινής άμυνας και ασφάλειας, διαθέτοντας ιστορικά κεφάλαια για το 2026. Η Ελλάδα αξιοποιεί στρατηγικά αυτά τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, με στόχο τη δυναμική θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεών της. Η χώρα συμμετέχει ενεργά σε κομβικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, όπως τα EDPCI, EDF, PESCO και EDIP, ενώ αναμένονται και οι ανακοινώσεις για το SAFE 2, με την ανάγκη διόρθωσης των γραφειοκρατικών αστοχιών.

Νέα εποχή στην ευρωπαϊκή άμυνα

Το σκηνικό ασφαλείας στην ευρωπαϊκή ήπειρο έχει μεταβληθεί ριζικά, οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια εντελώς νέα εποχή κοινής άμυνας και ασφάλειας. Η Ένωση εγκαταλείπει οριστικά τα γραφειοκρατικά αντανακλαστικά του παρελθόντος και οικοδομεί με ταχύτατους ρυθμούς μια πρωτόγνωρη αρχιτεκτονική κοινής άμυνας και ασφάλειας.

Για το έτος 2026, οι αμυντικές δαπάνες και τα επενδυτικά προγράμματα κινούνται σε ιστορικά επίπεδα χρηματοδότησης, μετατρέποντας το ευρωπαϊκό όραμα της στρατηγικής αυτονομίας σε χειροπιαστή πραγματικότητα. Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε έναν απλό παρατηρητή των εξελίξεων, αλλά δίνει δυναμικό «παρών», αξιοποιώντας στο έπακρο τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα ευρωπαϊκά αμυντικά πρότυπα για την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος.

Στρατηγική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων

Η Ελλάδα αξιοποιεί στρατηγικά τα νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, θωρακίζοντας δυναμικά τις Ένοπλες Δυνάμεές της απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η χώρα συμμετέχει ενεργά σε κομβικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα EDPCI, EDF, PESCO και EDIP.

Πυλώνας αυτής της τιτάνιας προσπάθειας παραμένει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, γνωστό ευρύτερα ως EDF, το οποίο αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μέσω αυτού και άλλων πρωτοβουλιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ιστορικά κεφάλαια για το 2026, τα οποία η Ελλάδα αξιοποιεί για την ενίσχυση των αμυντικών της ικανοτήτων.

Η Ελλάδα σε κομβικά αμυντικά προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει στην έγκριση και ανάπτυξη πέντε μεγάλων κοινών αμυντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι γνωστά ως EDPCI. Τα έργα αυτά στοχεύουν στην κάλυψη κρίσιμων επιχειρησιακών κενών που έχουν εντοπιστεί στο ευρωπαϊκό αμυντικό τοπίο.

Το εξαιρετικά ενθαρρυντικό για τη χώρα μας στοιχείο είναι ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στα τέσσερα από τα πέντε αυτά κορυφαία προγράμματα. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία και οι Ένοπλες Δυνάμεις ενσωματώνονται σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ενσωμάτωση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας

Η συμμετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα εκτείνεται σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. Συγκεκριμένα, η ελληνική αμυντική βιομηχανία και οι Ένοπλες Δυνάμες ενσωματώνονται στα προγράμματα κοινής ανάπτυξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Eurodrone, τα οποία προορίζονται για εναέρια επιτήρηση και αναγνώριση.

Επιπλέον, η χώρα συμμετέχει σε προγράμματα που αφορούν τις προηγμένες τεχνολογίες εξουδετέρωσης απειλών από drone, καθώς και στα συστήματα ενίσχυσης της ασφάλειας κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών και δικτύων. Ένας ακόμη σημαντικός τομέας είναι η κρίσιμη θεματική της κυβερνοάμυνας και των ασφαλών διαστημικών επικοινωνιών, με στόχο τη δημιουργία ανθεκτικών τακτικών δικτύων.

Εθνική στρατηγική και κυριαρχικά συμφέροντα

Μοναδική εξαίρεση από τη συμμετοχή της Ελλάδας στα πέντε μεγάλα κοινά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος αποτελεί το πρόγραμμα στρατιωτικής υποστήριξης των συνόρων για τη θωράκιση της Ανατολικής Πτέρυγας. Σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Ελλάδα δεν συμμετέχει άμεσα.

Αυτή η επιλογή οφείλεται στον γεωγραφικό προσανατολισμό της χώρας, αποδεικνύοντας ωστόσο ότι η εθνική στρατηγική εστιάζει ακριβώς στα σημεία που αφορούν άμεσα τα κυριαρχικά της συμφέροντα και τις περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει την προσαρμογή των ελληνικών αμυντικών επιλογών στις ειδικές της ανάγκες και προτεραιότητες.

Με πληροφορίες από: Enikos