Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος και υποψήφια σε εκλογές στο Περού

Δημοσιογράφος και υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές, η 44χρονη Σούσι Απόντε, δολοφονήθηκε χθες Σάββατο κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε αγορά της πόλης Καράς στο Περού. Η επίθεση, στην οποία τραυματίστηκαν και πέντε ακόμη άνθρωποι, οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της Απόντε. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου, υπηκόου Βενεζουέλας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα.

Η διπλή ιδιότητα της Σούσι Απόντε και η δράση της

Η Σούσι Απόντε, η οποία ήταν 44 ετών, συνδύαζε δύο σημαντικές ιδιότητες: αυτή της δημοσιογράφου και της πολιτικού. Είχε ανακοινώσει την υποψηφιότητά της για τις περιφερειακές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 4 Οκτωβρίου, διεκδικώντας μια θέση στην περιφέρεια Άνκας. Η δολοφονία της συνέβη σε μια κρίσιμη προεκλογική περίοδο, ενώ βρισκόταν σε δημόσια εμφάνιση σε αγορά της πόλης Καράς.

Πέρα από την πολιτική της φιλοδοξία, η Απόντε ήταν ιδιαίτερα γνωστή για το δημοσιογραφικό της έργο. Διατηρούσε και επιμελούνταν τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «China Polo Dominical». Μέσω αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας, η Σούσι Απόντε φιλοξενούσε συχνά ρεπορτάζ που εστίαζαν σε παρατυπίες και καταγγελίες για διαφθορά. Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν σε υποθέσεις που αφορούσαν τους κόλπους της αστυνομίας, γεγονός που υποδηλώνει τη φύση της δημοσιογραφικής της έρευνας.

Η δολοφονική επίθεση στην αγορά της Καράς

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες Σάββατο, όταν η Σούσι Απόντε επισκέφθηκε την αγορά της Καράς. Τη στιγμή της επίθεσης, η δημοσιογράφος και υποψήφια περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της, στο πλαίσιο πιθανώς της προεκλογικής της εκστρατείας. Άγνωστοι δράστες την πυροβόλησαν, προκαλώντας της θανάσιμα τραύματα. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό και αναστάτωση στην πολυσύχναστη αγορά.

Οι συνέπειες της επίθεσης δεν περιορίστηκαν μόνο στον θανάσιμο τραυματισμό της Σούσι Απόντε. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, τραυματίστηκαν και πέντε ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους ή την ταυτότητά τους.

Σύλληψη υπηκόου Βενεζουέλας και προγενέστερες απειλές

Λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές του Περού προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς είναι υπήκοος Βενεζουέλας. Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου, τα κίνητρα της πράξης του ή τον βαθμό της εμπλοκής του στη δολοφονία της Σούσι Απόντε.

Η δολοφονία της δημοσιογράφου αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς είχε προηγηθεί δημόσια καταγγελία της ίδιας για απειλές. Πριν από λίγες ημέρες, η Σούσι Απόντε είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους και το κοινό, μέσω των κοινωνικών της δικτύων, ότι δεχόταν απειλές. Είχε μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα πως οι απειλές αυτές προέρχονταν μέσα από τις φυλακές, γεγονός που ενδεχομένως να συνδέεται με το δημοσιογραφικό της έργο ή την πολιτική της δράση.

Έκκληση για έρευνα και το ζήτημα της ασφάλειας των δημοσιογράφων

Το Συμβούλιο Τύπου του Περού, ως ο κύριος φορέας εκπροσώπησης των δημοσιογράφων στη χώρα, αντέδρασε άμεσα και ζήτησε τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για τη δολοφονία της Σούσι Απόντε. Η έκκληση αυτή τονίζει την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Το Συμβούλιο Τύπου υπογράμμισε τη σημασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και την προστασία όσων την ασκούν.

Παράλληλα, ο φορέας εξέφρασε τον σοβαρό προβληματισμό του για την κατάσταση της ασφάλειας των δημοσιογράφων στο Περού. Υπογράμμισε ότι πολλές ανάλογες υποθέσεις δολοφονιών δημοσιογράφων στο παρελθόν έχουν παραμείνει «ανεξιχνίαστες», δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και ατιμωρησίας. Τα στοιχεία της αστυνομίας επιβεβαιώνουν αυτή την ανησυχία, καθώς αναφέρουν ότι τέσσερις περουβιανοί δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν μόνο κατά το προηγούμενο έτος, γεγονός που αναδεικνύει ένα διαρκές πρόβλημα στην προστασία των λειτουργών του Τύπου στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Enikos