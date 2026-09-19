«Είμαι έτοιμος να ξαναγίνω πρωθυπουργός», δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας στη Le Soir

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε συνέντευξη στη βελγική εφημερίδα Le Soir, στην οποία δήλωσε την ετοιμότητά του να διεκδικήσει ξανά το αξίωμα του πρωθυπουργού. Παράλληλα, εξαπέλυσε βέλη εναντίον της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, οι εισοδηματικές ανισότητες και το τρέχον μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

Ετοιμότητα για την πρωθυπουργία και κριτική

Στη συνέντευξή του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι γνωρίζει καλά τη δουλειά και είναι έτοιμος να κυβερνήσει ξανά. Οι δηλώσεις του περιείχαν σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τον πρώην πρωθυπουργό να επικεντρώνεται σε μια σειρά από προβλήματα που, κατά την άποψή του, επιδεινώνουν την κατάσταση για τους Έλληνες πολίτες.

Η κριτική του αφορούσε κυρίως την οικονομική, χρηματοοικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 η κυβέρνηση χάνει κάθε ευκαιρία για την ανάκαμψη της χώρας.

Χαμένες ευκαιρίες και διευρυνόμενες ανισότητες

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η «στρόφιγγα των ρευστών» κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε επωφεληθεί από αυτές τις ευκαιρίες για να καλύψει τη διαφορά με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε και οι ανισότητες διευρύνθηκαν.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών κατατάξεων. Ανέφερε επίσης ότι, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει πως η ανεργία μειώνεται και η ανάπτυξη ανακάμπτει, αυτό δεν ισχύει για τους Έλληνες πολίτες.

Συγκρίσεις μισθών και αγοραστικής δύναμης

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια σύγκριση των μισθών, δηλώνοντας ότι όταν αποχώρησε από το αξίωμα του πρωθυπουργού, ο μέσος ελληνικός μισθός ήταν 83% υψηλότερος από τον βουλγαρικό. Σήμερα, όπως είπε, δεν είναι πλέον παρά μόνο 17% υψηλότερος. Επίσης, υπογράμμισε ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων παραμένει 23% χαμηλότερη σε σχέση με το 2010.

Σχολίασε ότι το 2019, η χώρα μόλις έβγαινε από τα μνημόνια και μια τρομερή κρίση που είχε μειώσει το ΑΕΠ της κατά 25%, υφιστάμενη μέτρα λιτότητας. Πρόσθεσε ότι το 2026, εκτός των μνημονίων και με τόσες δυνατότητες χρηματοδότησης, η κατάσταση θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη, παρομοιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση με την επιβολή ενός νέου μνημονίου στον λαό.

Ακρίβεια και κόστος ζωής

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τρομακτικό κόστος ζωής, το οποίο, όπως είπε, επιδεινώνεται σε μεγάλο βαθμό λόγω των καρτέλ που κυριαρχούν σχεδόν σε ολόκληρη την οικονομία. Σημείωσε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι ισοδύναμες, αν όχι υψηλότερες, από τις τιμές στο Βέλγιο.

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ όσον αφορά το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Περιέγραψε την κατάσταση ως τέτοια που ένας μέσος Έλληνας πρέπει να έχει δύο δουλειές ή να εργάζεται δώδεκα ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι μισθοί είναι «βουλγαρικοί», οι τιμές «βελγικές και γαλλικές» και οι συνθήκες εργασίας «κινεζικές».

Σχετικά με το κόστος στέγασης, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε ότι το 2019, οι Έλληνες δεν αφιέρωναν το 40% του εισοδήματός τους στο ενοίκιο, υποδεικνύοντας την επιδείνωση της κατάστασης.

Πρόταση για εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τη δική του πρόταση για ένα νέο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης. Το σχέδιο αυτό, το οποίο είχε σκιαγραφήσει και στη Θεσσαλονίκη, στοχεύει στο να «παράγουμε περισσότερα, να αναδιανέμουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα».

Στον σχεδιασμό που περιέγραψε, περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα έχει χρονικό ορίζοντα τετραετίας, ως μέσο για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis